吉利撤回對大馬寶騰多數股權收購提議北京新浪網 (2017-03-23 12:05)
浙江吉利控股集團總裁安聰慧周三表示，已撤回對馬來西亞汽車製造商Proton Holdings Bhd．的多數股權收購提議，稱Proton不停地更改其商業計劃書。沃爾沃汽車公司（Volvo Cars）所有者浙江吉利控股集團（Zhejiang Geely Holding Group Co．）總裁安聰慧周三表示，已撤回對馬來西亞汽車製造商Proton Holdings Bhd．的多數股權收購提議。
安聰慧稱，吉利大約在10至14天前決定放棄與Proton討論收購多數股權事宜。他說，這家馬來西亞汽車製造商不停地更改其商業計劃書。
安聰慧稱，吉利有一個明確的戰略計劃，交易若不符合吉利的計劃，該公司便不會和Proton合作。
安聰慧對上述交易談判是否因價格問題而破裂不予置評。
Proton所有者DRB-Hicom Bhd．的發言人表示，目前對吉利不予置評，但股份競購仍在進行中。
知情人士透露，吉利高管和Proton洽談收購股份已有數月時間。一名知情人士稱，吉利高管於今年稍早拜訪了Proton在馬來西亞的辦公室。
來源：《華爾街日報》
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