赴韓國濟州島中國遊客銳減 六成中文導遊失業北京新浪網 (2017-03-23 10:12)
【環球網報導 記者 魏悅】韓國《亞洲經濟》網站3月23日報導稱，韓國濟州島中文導遊協會23日表示，由於赴濟州島旅遊中國遊客銳減，目前找不到相關工作的中文導遊約為500人，濟州島內中文導遊的62%丟了飯碗。 不少導遊表示，2015年爆發中東呼吸綜合征疫情時，雖幾個月沒有接待過團體遊客，但從沒發生過像現在這樣團體旅遊全面中斷的情況。 中文導遊協會會長稱，已經有導遊開始學習日語、泰語、越南語等，為轉換語種做準備。
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