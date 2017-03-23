午評:新三板做市指數半日漲0.05點 泰安科技領漲創新層北京新浪網 (2017-03-23 12:07)
中國網財經3月23日訊 今日早盤，新三板做市指數開盤后震蕩上漲，最高漲至1153.26點，隨後有所回落。截至午間收盤，三板做市指數報1152.16點，漲0.05點，成交2.90億元。
早盤，共有587家做市公司發生交易，成交金額3.03億元。富島科技漲25.37%，領漲做市個股，三和能源、昶昱黃金等漲幅居前；天大清源、雙江股份、國游網路等跌幅居前。
另外，共有317家協議公司發生交易，成交金額2.72億元。漲跌幅方面，今日做市轉協議轉讓的鳩申文化漲620%，領漲協議個股，德力凱、遠東股份、超音速等漲幅居前；斯邁柯、矽海電子等跌幅居前。
創新層方面，泰安科技漲158.96%，領漲創新層個股，華新能源、菁茂農業、電聯股份漲幅居前；京博物流、勃達微波等跌幅居前。
板塊方面，貨幣金融服務、商務服務業、電力、熱力生產和供應業等板塊漲幅居前；林業、道路運輸業、文化藝術業等板塊跌幅靠前。
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