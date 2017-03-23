中證網訊（記者？亞文輝）3月22日，菜鳥網路攜十多家中國主要物流合作夥伴亮相馬來西亞，將共同參與在吉隆坡打造中國境外首個服務於eWTP（電子世界貿易平台）的國際超級物流樞紐。作為阿里巴巴生態的重要組成部分，東南亞地區最大的在線購物平台Lazada將與菜鳥共同牽頭該項目。該物流樞紐將為eWTP在全球範圍的後續落地做出示範。

物流樞紐位於吉隆坡機場。按照規劃，2017年年底前，阿里巴巴集團、菜鳥網路、Lazada將和馬來西亞郵政共同啟動該項目的初始階段。2019年年底前，該超級樞紐將正式投入使用。

自從阿里巴巴董事局主席馬雲在2016年G20杭州峰會期間大力倡導eWTP以來，全球多國政府已經對這個充滿想像力的商業未來表示歡迎，馬來西亞是其中一站。

據介紹，該樞紐不只是航空貨物倉庫和配送中心，而是一個綜合的eWTP園區，包括物流、通關、貿易、金融等一系列供應鏈設施和商業服務。

此次行動獲得了中國物流企業的集體支持。包括圓通、中通、申通、百世、韻達等在內的中國快遞企業，以及心怡、北領、萬象、晟邦等中國倉儲和落地配公司的高層均來到馬來西亞。這也是中國物流企業首次集體出海。據統計，現場中國物流企業的快遞運力已經佔到全球近半數。