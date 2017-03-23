午評：港股通(滬)凈流入11.65億 港股通(深)凈流入3.42億北京新浪網 (2017-03-23 12:09)
新浪港股訊 3月23日消息，截至港股午間收盤，資金流如下：
滬港通資金流向方面，滬股通凈流入10.96億 ，港股通（滬）凈流入為11.65億；
深港通資金流向方面，深股通凈流入3.56億，港股通（深）凈流入為3.42億。
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