新浪港股訊 3月23日消息，ADR港股比例指數報24327，較周三恆指收市微升6點；道指低見20578，收市報20661點，跌6點，後市見支持。今日早盤，恆指高開，盤中呈現W型走勢，指數波動較大。開盤高開后，恆指一度轉跌，在24300點見支持，低見24304.1元。此後股價迅速反彈，漲幅逾0.5%，高見24466.73點。而後又現下型走勢后抬升。截止港股午間收盤，恆指漲0.36%，報24406.99點；國企指數漲0.67%，報10527.15點；紅籌指數漲0.12%，報4008.5點。大市成交502億。

滬港通資金流向方面，滬股通凈流入10.96億 ，港股通（滬）凈流入為11.65億；

深港通資金流向方面，深股通凈流入3.56億，港股通（深）凈流入為3.42億。

瑞聲科技漲6.82%，報價92.4元，領漲藍籌。

中資金融股走勢較好，中國平安漲2.2%，報價44.2元；中國人壽漲1.03%，報價24.55元；建設銀行漲0.94%，報價6.42元。

內房股全面開花，漲勢強勁，恆生地產建築業指數漲1.32%，報3459.87點。碧桂園獲大行唱好，今日領漲地產股。今日早盤，碧桂園漲8.33%，報價7.15元；綠城中國漲5.76%，報價9元；龍光地產漲4.89%，報價3.86元；中國恆大漲3.87%，報價6.71元；融創中國漲3.13%，報價9.87元。

權重藍籌股個別發展，騰訊控股跌1.07%，報價222.8元；中國移動跌0.17%，報價90.2元；港交所漲0.41%，報價197.2元；滙豐控股跌0.24%，報價63.25元；友邦保險漲0.9%，報價50.35元。

昨日收市后公佈去年全年純利330.08億元，按年上升5.9%，好過市場預期，末期息每股1.945元，增加5.1%。長和早盤漲0.62%，報價97.05元；長實地產漲1.6%，報價53.85元。

IGG昨晚公佈2016年度凈利潤為5.6億元，較2015年同期上升約75%。今日大漲近10%，報價8.95元。相關港股通標美圖跌1.34%，報價14.68元。

騰訊（00700）早盤跌1.07%，報價222.8元。昨日收市后公佈去年純利按年增長四成三，符合市場預期，主席馬化騰表示，手機遊戲業務正快速增長，該集團會持續增加投資開發手機遊戲。另外，管理層又確認旗下的網路文學平台閱文集團將於香港上市。

恆指新貴吉利（00175）昨日升5.8%，今日早盤跌2%，報價11.74元。。昨日中午公佈全年純利按年升1.26倍至51.12億元，派末期息每股12港仙，較2015年同期升超過2.2倍。

專家觀點：

時富證券聯席董事鄧建初預料，今日港股將會高開，惟預料在反彈過後大市或會下試23850點。