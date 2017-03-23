午評：海爾電器大漲逾11% 創54周新高北京新浪網 (2017-03-23 12:09)
新浪港股訊 3月23日消息 海爾電器昨日公佈業績，其年度純利再創新高達27.9億元，受此利好消息影響，海爾電器今日開盤便一路急升。盤中更一度漲12.79%，報17.64港元，創54周新高。后稍有回落。截至發稿，海爾電器漲11.38%，報17.42元，成交額1.68億，成交量992.77萬股。
海爾電器（01169）發佈2016年業績，實現收入約人民幣638.55億元（單位下同），同比增加1.6%；毛利約110.72億元，同比增加10.8%；公司股東應占溢利約27.86億元，同比增長3.1%；基本每股盈利約1元，擬派每股末期股息每股17港仙。
中金最新報告指，海爾電器去年第四季市佔率顯著上升，加上其銷售網路重組顯著提升，預計該趨勢今年將延續。維持買入評級，目標價由16.2元上調至19.4元。
瑞信上日發表研究報告指，今年中國總體家電零售市場的增長率可能由去年的3%升至8%，主要是強勁的房地產周期，以及替代需求上升。該行又指，海爾電器的製造銷售業務強勁，加上其管道綜合服務業務（ICS）的盈利前景持續改善，更加快了與阿里巴巴的物流銷售，認為目前估值具吸引力。瑞信及匯證亦分別將該股目標價調升，瑞信由18.2元升至18.5元，維持跑贏大市評級；匯證由16.4元升至17.3元，維持買入評級。
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