瑞聲獲四大升目標價 成下只紅底股？北京新浪網 (2017-03-23 12:10)
瑞聲科技（02018-HK）將成為另一隻紅底股？瑞聲管理層昨午暗示未來會增加派息，其言論發出后大行反應正面，野村、德銀、大和及中信里昂均先後將瑞聲目標價上調至100元或以上，其中中信里昂的看法更是四間行中最牛，予瑞聲目標價至102.85元。前述四間大行均予瑞聲「買入」評級。至於另一間大行高盛則予「中性」評級，目標價為82元。
隨著大行發功唱好，瑞聲今早股價創下94.5元這歷來新高，最新報92.7元，升7.2%。
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