3月11日，《夢幻西遊》電腦版同人音樂大賽正式拉開帷幕。作為本次《夢幻西遊》電腦版聚聖三界同人文化盛典的重要組成部分，這一賽事在開啟不到半個月的時間里，就吸引了不少玩家前來參與，兩大組別優秀作品層出不窮。如果你想要為超過三億玩家展示自己的好聲音，那麼現在就加入其中，為夢幻獻聲吧！

兩大組別，凝聚熱愛唱出心聲

《夢幻西遊》電腦版同人音樂大賽現在已經正式開啟。在短短十余天時間里，就吸引了玩家們前來參與。在翻唱組中，《回合》、《入夢》、《戀西遊》、《為愛追尋》、《夢幻西遊好想你》五大經典主題曲，在每一個參賽玩家的傾情演繹之下，被賦予了不同的風貌。而在夢幻戰歌專場中，不少玩家以原創詞曲，演繹自己的夢幻情愫。在這其中，不乏驚艷之作。比如根據《生命樹》改編的《夢幻版生命樹》，就以濃郁古風歌詞和歌者大氣的美聲獲得了玩家的一致好評，而《天命之戰》則以夢幻戰鬥為切入點，於歌詞中加入了諸多遊戲經典門派技能，讓玩家倍感親切。相信玩家在品鑒這些優秀作品的過程中，一定對其也留下了深刻的印象。

兩萬元現金禮！豐厚大獎花落誰家

為了能夠在無數參賽作品中，遴選出最優秀的作品，《夢幻西遊》電腦版也派出了專業評審團。在這其中，有對遊戲本身有相當了解的《夢幻西遊》電腦版研發團隊，也有業內知名的原創歌手貳嬸、古風歌手河圖。為了感謝無數玩家對這一賽事的支持和厚愛，《夢幻西遊》電腦版也為玩家提供了豐厚的獎勵。其中，獲得翻唱專場的冠軍玩家將獲得夢幻手辦一套、遊戲表情智能藍牙音響燈一個、年卡一張、專屬稱謂「同人音樂大賽冠軍」以及萬元現金大獎。此外，這一組別還設置了亞軍、季軍、第四~十名、人氣獎等諸多獎項，獲獎玩家將根據自己的成績，獲得不同檔次的獎品。

而夢幻戰歌專場則設置了填詞大師和創作大師兩大獎項，其中填詞大師將獲得夢幻手辦一套、遊戲表情智能藍牙音響燈一個、年卡一張、專屬稱謂「同人音樂填詞大師」以及萬元現金大獎，而創作大師則將獲得夢幻手辦一套、遊戲表情智能藍牙音響燈一個、年卡一張、專屬稱謂「同人音樂創作大師」以及兩萬元現金大獎！值得一提的是：想要獲得同人音樂創作大師的榮譽，就必須採用完全原創全新的編曲編詞，並提交親身演繹的MP3文件。相信這一規則，一定能夠吸引真正有才華的音樂大師，在這一舞台上，一展抱負！

4月28日，《夢幻西遊》電腦版同人音樂大賽就將結束作品徵集階段。如果你渴望用自己夢之聲，表達對於《夢幻西遊》電腦版的無盡熱愛，那麼現在就選擇對應的組別，展現自己的才華吧！了解更多關於同人音樂大賽的詳情>>>