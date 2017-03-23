奇幻多彩的大荒國度，刻骨銘心的深情厚誼，你是否總無奈大荒中的美好回憶總如流光般稍縱即逝，無法挽留。然而，全新上線的錄像系統能幫你留住時光！只需簡單操作就能錄製屬於自己的大荒紀念！同時全新的優惠活動、經驗副本以及新伺服器正式上線，豐厚返利等你來拿，助你衝刺大荒世界！

[錄像系統最全攻略，秀遍大荒世界不是夢]

全新的錄像系統已上線許久，不知道少俠們有沒有創作出自己心中的最美影像，將自己難以釋懷的記憶進行存檔？如果你還沒有嘗試過錄像系統，或者在錄像系統面前仍是個小白，不用擔心，我們特意為你整理一篇最全攻略，讓你在天下花式秀起來！

測試服30級及以上的玩家可以通過指令界面「錄像拍攝」指令進入新的錄像界面。點擊後會出現三個小按鈕，分別對應是錄像設置、鏡頭編輯、以及開始/結束錄像模塊。

[開始錄製]

點擊開始/結束錄像按鈕，大家也可以通過快捷鍵ctrl+F12開始錄製。

[錄像設置]

錄像設置分為顯示設置、視頻設置、音頻設置、美化設置及環境設置。

1、顯示設置中有隱藏界面、隱藏自己、隱藏角色名、隱藏腳底光圈功能。點擊后錄製出的視頻效果，將會自動隱藏以上信息。

2、視頻設置可以設置視頻的尺寸及幀數，默認的解析度及幀數較低，以方便大家上傳，如想錄製更為高清的作品，可以自主進行設置。

3、音頻設置中可以選擇錄製遊戲內聲音，也可以選擇錄製麥克風聲音。

4、美化設置可以調整景深虛化的效果（體驗測試期間暫不開放），還可以選擇懷舊復古、懷舊復古（霧化）、黑白電影、黑白電影（霧化）的美化效果。

5、環境設置中可以設置陰雨綿綿、雪花紛飛兩種天氣模式，也可以選擇設置十二個時辰的時辰效果。

[鏡頭編輯]

點開鏡頭編輯界面，將會自動開啟自由鏡頭操作模式。

1、玩家自由手動操作攝像機機位，遇到阻擋物機位則會停止移動。

2、W、S鍵可以用以控制攝像機機位向前後移動，A、D鍵可以左右平移機位，Q、E鍵可以上下平移機位。滑鼠右鍵旋轉可控制機位以機位為中心向四周方向觀察。Shift+以上任一移動鍵可以加速移動攝像機機位。

除了自由鏡頭，還為大家提供了固定鏡頭編輯功能，用以根據所設定的固定鏡頭來進行軌跡運動。

固定鏡頭設置后，在錄製時會讀取設置好的鏡頭數據進行錄製。

1、點擊增加鏡頭后，會根據當前攝像機機位信息創建初始位置信息。

2、信息內可以填入移動時間，單位為秒，填入後為該點鏡頭位置到下一點鏡頭位置的移動時間。

3、可以選擇曲線、直線兩種移動方式。

4、對應已創建的鏡頭位置可以進行修改（綠色√鍵）和刪除（紅色×鍵）操作。

編輯好的鏡頭文件可以進行保存，同時鏡頭文件也可以導入讀取。

設置好需要的鏡頭以及移動時間后就可以點下面的播放進行測試，播放設置中也為不同操作習慣的同學提供多樣的播放及錄製快捷設置。

1、選定播放：勾選后可從選擇的鏡頭位置開始播放。

2、播放並且錄製：勾選后在點擊播放時可直接進行視頻錄製。

3、隱藏界面：勾選后播放鏡頭時可以將所有界面進行隱藏。

4、時間靜止：勾選后可以定格畫面。

[天賜鴻福活動，消費隨機減]

從3月22日更新后至3月28日24點期間，玩家在商城的每日首筆消費，只要金額滿20元寶，即可隨機立減一定數額元寶，最高可全額免單！（不過請大家注意：1、福利僅限玩家每日首筆商城消費，每日0：00更新購買次數；2、使用折扣券則無法享受該福利！）

[全新「瑤碧雲海·經驗」副本開放測試，豐厚獎勵等你來]

本周更新后，「瑤碧雲海·經驗」副本將登陸墨傾天下、黃鶴樓以及天下無雙。該副本有豐厚的經驗、技能點、靈獸經驗，以及三代九天武器碎片等道具的獎勵。玩家需要在79級以上方可挑戰，每周可挑戰次數為3次，分別在周三、周五、周日早上的8點更新，副本入口在西海瑤碧雲海。

同時，「瑤碧夢境」副本將改為每周限1次，每周三早上8點更新。BOSS將掉落更多的時裝與坐騎兌換券。本周更新后，在兩個副本中擊殺「夢境之主」，都有機會遇到隱藏BOSS「熊村叔」，「瑤碧雲海·經驗」中的熊村叔會掉落可交易的裂片·萬聖天尊與裂片·昴日星官，「瑤碧夢境」中的熊村叔會掉落六道輪迴錘。

[暮雪輕歌新服開放]

3月24日（周五）中午12點，「暮雪輕歌」伺服器正式開放，並且即日起到4月4日，「暮雪輕歌」開放「澤被天下」活動，將有豐厚返利助您衝刺。

春天蒼蒼，春水漾漾。《天下3》最美春景等你來踏歌山海。全新的錄像系統邀你與知己共尋春意，觀賞山川名勝，握緊屬於彼此的珍貴時光。縱使光陰似箭，但記憶永存，不如攜上佳人，在這良辰美景下邊行邊唱。