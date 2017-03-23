鎚子推出半入耳式耳機 99元情懷充值么北京新浪網 (2017-03-23 12:09)
【手機中國 新聞】鎚子T3目前可能已經在路上了，近日曝光的堅果Pro貌似也要和我們一起見面了。不過鎚子卻突然推出了一款半入耳式耳機，粉絲們紛紛表示：3.5mm耳機介面都沒了，出個耳機做什麼？
鎚子耳機
這款名為Smartisan S-100的半入耳式耳機，目前已在鎚子科技官方商城上架，擁有紅、灰、黑三種經典顏色。耳機擁有精心打磨的啞光表面和14.2mm發音單元，並運用了專業的多出音孔調音技術且支持三按鍵式線控，僅售99元。鎚子近日也開設了線下實體店，看來是要全方面發力的節奏。
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