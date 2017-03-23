【手機中國合肥vivo X9報價】作為VIVO發佈的最新款旗艦，vivo這次不走尋常路的帶來了vivoX9「前置雙攝」讓人眼前一亮，不禁讓很多人發覺，原來雙攝還可以這麼玩兒。此外，在繼承前代X7柔光自拍的基礎上，vivo X9的雙攝號稱「前置柔光雙攝」。Vivo X9 使用康寧最新的第五代大猩猩玻璃，觸感更加舒適，並且提升了屏幕在跌落中的剛性，降低二次損壞幾率，並擁有更高耐磨和耐尖銳物體刮擦性能。目前該機在安徽經銷商「安徽手機網」【聯繫電話17755587777/18155558882/13345558881/17755505558】處有售，商家給出的最新促銷價為2798元，到店購買更優惠，保證原封國行，可官網查驗，支持分期付款，超低利率，保證全新正品，喜歡的朋友不妨去了解一下。

圖為 vivo X9

vivo X9使用14nm高通八核CPU，4G大運存，內置3050mAh電池，採用vivo雙引擎閃充。vivo X9 系列前置攝像頭均搭載2000萬像素定製索尼感測器與800萬像素專業虛化攝像頭，2000萬主攝像頭擁有0.95-16的等效光圈，800萬專業景深副攝像頭可精準測量景深，結合ARCSOFT和vivo共同開發的背景虛化演算法，讓人物主體對焦銳利突出。後置使用1/2.8的1600萬像素感測器，支持PDAF快速對焦，使用全新的優化演算法，將夜景、HDR集成到普通模式中。

編輯點評：vivo X9 走的是一種線下營銷與明星代言路線，由男神彭於晏代言，走粉絲營銷路線。其實，該機還是有不少看點的，高顏值外觀設計、強大拍照、極致HiFi、出色指紋體驗、主流的金屬機身等等。

圖為 vivo X9

【參考價格】2798元(媒體價，優惠詳情來電詳詢)

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