華為第一神器滑鐵盧 曝榮耀Magic僅63元北京新浪網 (2017-03-23 12:09)
【手機中國 深圳報價】近幾個月各大廠商都有陸續推出自家的概念手機的情況出現，不過能不能驚艷到消費者就不好說了。但是榮耀這款概念機卻讓人眼前一亮，榮耀Magic採用5.09英寸2k解析度AMOLED顯示屏，採用後置1200萬雙攝像頭，麒麟950處理器，配備榮耀Magic Live智慧系統等。
？？？ 作為華為的高端手機，榮耀Magic的售價亦高端示人，但隨著電商在3C數碼領域白熱化的競爭，近日榮耀Magic的價格也相當程度的下滑。據知情人士透露，目前該機行貨在「就拍」降價促銷，並且每款商品都有一個幸運用戶還可以以更低的活動特價購買。在最新一期的特價活動中幸運用戶以63元的超低價格購買了該商品，感興趣的朋友可以訪問其官網www.9pai.net進行了解！
？？？ 外形方面，該機採用八曲面設計，挑戰工藝設計極限，榮耀Magic的配色叫做玄金黑，極為神秘，彷彿來自於璀璨夜空的恆星光芒，邊框玫瑰金色，視覺上還是奇薄的，由於邊框太細無法容納，因此底部擁有複式卡托。採用1200萬雙攝像頭設計，背部採用純平雙鏡頭，黑白彩色的方案，前置同樣是雙鏡頭，一個彩色一個紅外，而且紅外LED燈、環境光距離感應器同樣具備。
？？？ 編輯點評：
？？？ 榮耀 Magic？採用5.09英寸2K AMOLED屏幕，搭載麒麟950處理器，輔以4GB運行內存和64GB機身存儲，後置雙1200萬像素攝像頭，前置一顆紅外攝像頭和彩色攝像頭，前置攝像頭為800萬像素，電池電量為2900mAh電池，配備最新的 Magic？ Power快充技術，號稱30分鐘能夠充90%以上的電量。作為剛上市的華為旗艦手機，「就拍」63元的超低成交價格，也創下了該機上市以來的新低，感興趣的朋友可以訪問www.9pai.net進行了解。
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【產品型號】：榮耀Magic
【商家名稱】：就拍
【成交價格】：63元
【官網地址】：www.9pai.net
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