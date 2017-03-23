【手機中國合肥小米5C(移動4G) 報價】小米5c使用一體化金屬設計，使用超窄邊框設計。同時，屏幕內置了16顆 LED燈，亮度高達550nit，擁有2048級智能亮度調節功能，在外界光線變化時可以平滑調節屏幕亮度，晶元級背光控制，讓眼睛更加舒服。小米5C搭載安卓6.0系統，運存組合為3GB+64GB，採用小米松果澎湃八核處理器，並且支持雙卡雙待。目前該機在手機中國推薦經銷商「五星電訊(品牌手機專賣)」處報價為1520元，喜歡的朋友不妨去商家的實體店鋪了解一下。

圖為 小米5c

小米5c 的賣點之一就是首發自主研發的澎湃S1 處理器，性能方面小米松果首款澎湃S1 處理器還是比較靠譜的，定位是中高端處理器晶元， 8 核 64 位高性能處理器，最高主頻可達 2.2 GHz。由於同時加入了圖像壓縮技術，可以減少內存帶寬佔用，而且採用大小核架構，配合獨有的低功耗演算法，根據不同場景節約功耗，澎湃S1在安兔兔6.0整機的跑分為64817分，超過了高通驍龍625以及聯發科P20處理器的跑分。澎湃S1還採用了32位高性能語音DSP，支持VoLTE通話以及雙麥克風降噪。通過14位雙核ISP處理器增加圖像處理能力，支持雙重降噪優化來增加夜景畫質。

圖為 小米5c

編輯點評：小米5c採用了納米注塑一體化金屬設計，擁有5.15英寸屏幕大小，整機尺寸僅為144.38mm × 69.68mm × 7.09mm，機身重量135g，甚至比iPhone 7更輕更薄，帶來非凡的單手握持感。該機還搭載澎湃S1芯八核處理器，在保持機身輕薄的同時，擁有強大性能。

小米5C(移動4G)

【參考報價】1520元

【推薦商家】五星電訊(品牌手機專賣)

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