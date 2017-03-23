【手機中國 深圳報價】摩托羅拉V3ie的機身採用了鍛光鋁鎂金屬材質，外觀非常時尚，其屏幕採用的是一塊65536 色的TFT彩屏，解析度為96×96像素，內屏採用了一塊26萬色TFT彩色屏幕，解析度為176×220像素，顯示效果非常不錯。

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摩托羅拉V3ie 手機圖

？？？ 摩托羅拉V3ie是V3系列手機中功能配置最強悍的一款，加入了擴展卡的支持彌補了之前V3等機型擴展性和功能薄弱的缺點。由於V3的外形設計已經成為了一種象徵，再加上本就是V3的升級版，因此V3ie的外形在V3基礎上並沒有什麼大的改動，只是面板材質更為良好。V3ie外屏終於升級到1寸大小的65536色TFT材質，而內屏依舊保持26萬色TFT屏幕，解析度也仍為176×220像素。

摩托羅拉V3ie 手機圖

？？？ 另外，摩托羅拉V3ie還將30萬像素攝像頭升級到了123萬像素，並支持8倍數碼變焦和視頻錄製，在現在拍照手機大行其道的時候也不落伍。V3ie相比V3另一個比較大的改進就是將機身內存擴充到了30M，並且還加入了對TF卡的支持，所支持存儲卡最大容量為512MB，並支持熱插拔功能，這使得許多受V3內存限制的功能如MP3鈴聲、視頻播放等都得到了用武之地。

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摩托羅拉V3ie

[參考價格] 239元

[公司名稱] 深圳佳信通訊

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