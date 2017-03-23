【手機中國 深圳報價】儘管按照慣例華為P10應該會在今年四月份發佈，但根據業內人士的爆料稱，這款新機有可能會提前至三月份便會與我們見面。根據業內分析師@潘九堂在微博上披露的消息，驍龍835有可能是三星GALAXY S8在巴展上首發，到時候可能和華為P10搶新聞熱點。由此不少網友推測，這或許意味著華為P10有可能會提前至三月初便正式登場。

？？？ 近年來，華為在中國手機市場上的表現可謂突飛猛進，已進入銷量的前三甲，並廣受歡迎。而華為P系列作為華為的旗艦手機，受關注程度更是萬眾矚目，科技資訊媒體對即將發佈的P10的猜測和曝光早已滿天飛。在華為P10上市之前，華為P9依然是最熱的華為旗艦手機。據知情人士透露，由於近日華為P10的曝光，引起了P9價格大幅滑落，在知名3C電商平台「就拍」降價促銷，並且幸運用戶還可以以39元的超低價購買，感興趣的朋友可以訪問其官網www.9pai.net進行了解！

？？？ 或將提前發佈

？？？ 作為華為P9系列的更新換代產品，華為P10按照慣例應該在今年4月份發佈，並且此前曝光的渲染圖中也出現了4月10日這樣的日期，所以看起來在4月份正式推出似乎沒有什麼懸念。不過，根據業內分析師@潘九堂在微博上的爆料稱，驍龍835有可能是三星GALAXY S8在巴展上首發，到時候可能和華為P10搶新聞熱點。

？？？ 由於今年的巴塞羅那MWC世界移動通信大會將於今年2月27日—3月2日舉辦，所以不少人推測華為P10有可能會提前至三月初便正式登場。同時雖然最新的消息披露三星GALAXY S8要到今年4月18日才會發佈，所以與華為P10爭搶新聞熱點的說法並不成立，但至少還是意味著華為P10有可能已經確定了發佈時間，這便是將於今年三月份便會正式推出。

？？？ 或配麒麟965

？？？ 值得一提的是，儘管華為P10採用前置指紋識別設計的可能性較大，但華為P10 Plus和P10 Lite則似乎仍然是背面指紋解鎖。同時華為P10系列也會採用雙攝像頭的設計，但會將激光對焦和LED閃光燈整合在一起，並且還會將鏡頭光圈升級至F2.0，據稱將採用第二代萊卡鏡頭。不過，現在還不能確定是否會搭載無線充電技術。

？？？ 華為P10系列還將支持40W快充技術和由欣旺達生產鋰電池，但在處理器配置方面，則由於麒麟960處理器功耗較高，且10nm工藝的麒麟970處理器有可能要到今年6月份才會出貨，所以採用小改款的麒麟965處理器的可能性會更大一些。

？？？ 編輯點評：

？？？ 華為P9是華為首次與世界頂級攝影廠商徠卡合作的最新產物，而「徠卡雙攝」則成為了這款產品的最大來頭。如此，在拍照方面，用戶可以感受到更多不一樣的地方，比如一直讓攝影大師們最為喜愛的黑白模式也會繼續在華為P9上大放異彩，對於攝影愛好者來說，華為P9值得品鑒。作為正品行貨，39元的活動特價也創下了該機上市以來的新低，感興趣的朋友可以訪問其官網www.9pai.net進行了解！

在購買時向商家提及是來自於手機中國的網友，可享有更多優惠。

手機中國深圳站推薦經銷商報價：

【產品型號】：華為P9

【商家名稱】：就拍

【成交價格】：39元

【官網地址】：www.9pai.net

*？華為P9 深圳行情，手機價格每日變動，請及時關注:

手機中國深圳站：http://sz.cnmo.com/

微信公眾號：sz-cnmo（長按複製）

溫馨提示：

為了您的購買體驗和安全保障，請使用支付寶擔保交易或到店購買，不要給商家直接打款或採用貨到付款形式購買。