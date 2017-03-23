【手機中國合肥魅族PRO 6s報價】魅族PRO 6s作為PRO 6的升級版，主攝像頭由IMX230替換為12MP IMX386，擁有更大的單像素和光圈，支持相位對焦+激光對焦，加入四軸光學防抖;在保持機身體積、重量幾乎不變的前提下，提高電池能量密度，容量由2560mAh增至3060mAh。目前該機在安徽經銷商「蕪湖飛圖數碼」【聯繫電話13004066197/0553-3856160,聯繫微信：13004066197】處有售，商家給出的最新促銷價為2520元，保證全新正品，可官網查驗，全國聯保，喜歡的朋友不妨去了解一下。

圖為魅族PRO 6s

其他配置方面，魅族PRO 6s 沿用聯發科Helio X25平台，優化系統流暢度，支持6模18頻全網通和VoLTE高清通話。屏幕規格依然是5.2英寸全高清Super AMOLED，支持3D Press技術，對比度10000:1，亮度350尼特。

圖為魅族PRO 6s 魅族 PRO 6s（全網通）上市日期2016年11月3日手機類型4G手機，3G手機，智能手機，音樂手機，平板手機，拍照手機觸摸屏類型電容屏，多點觸控主屏尺寸5.2英寸主屏材質Super AMOLED主屏解析度1920x1080像素屏幕像素密度424ppi屏幕技術On-Cell全貼合技術窄邊框3.02mm屏幕佔比71.28%其他屏幕參數3D Press懸浮壓力觸控對比度10000：1亮度350cd/m2（典型值）4G網路移動TD-LTE，聯通TD-LTE，聯通FDD-LTE，電信TD-LTE，電信FDD-LTE3G網路移動3G（TD-SCDMA），聯通3G（WCDMA），電信3G（CDMA2000），聯通2G/移動2G（GSM），電信2G（CDMA）SIM卡雙卡，Nano SIM卡WLAN功能雙頻WIFI，IEEE 802.11 a/b/g/n/ac導航GPS導航，A-GPS技術，GLONASS導航連接與共享WLAN熱點，藍牙4.1其他網路參數支持5GHz和2.4GHz頻段操作系統Android 6.0核心數十核CPU型號聯發科 Helio X25CPU頻率2.5GHzGPU型號Mali-T880RAM容量4GBROM容量64GB存儲卡不支持容量擴展電池類型不可拆卸式電池電池容量3060mAh其他硬體參數mCharge 3.0快速充電攝像頭類型雙攝像頭（前後）後置攝像頭1200萬像素前置攝像頭500萬像素感測器類型CMOS感測器型號索尼IMX386閃光燈LED補光燈（雙色溫）光圈主f/2.0，副f/2.0攝像頭特色六鏡式鏡頭視頻拍攝支持拍照功能激光對焦，四軸光學防抖，連拍模式，全景模式，PDAF相位對焦，急速抓拍，激光輔助對焦，智能美顏，自適應美膚技術，Face AE 臉部亮度智能調節造型設計直板機身顏色月光銀，玫瑰金，星空黑，香檳金手機尺寸147.7x70.8x7.3mm手機重量163g操作類型物理按鍵感應器類型重力感應器，光線感測器，距離感測器，指紋識別，陀螺儀，電子羅盤，霍爾感測器，觸摸感應指紋識別設計前置指紋識別機身介面3.5mm耳機介面，USB Type-C介面其他外觀參數雙卡盲插，SIM卡可以熱插拔mTouch 2.1指紋識別響應速度 0.2s識別角度 360°感測器 電容式觸摸感測器指紋組數 5 組音頻支持支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR等格式視頻支持支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG等格式圖片支持支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式多媒體技術內置Cirrus Logic CS43L36 HiFi晶元常用功能秒錶，計算器，電子詞典，備忘錄，日程表商務功能飛行模式保修政策全國聯保，享受三包服務質保時間1年質保備註主機1年，充電器1年客服電話400-788-3333詳細內容自購機日起（以購機發票為準），如因質量問題或故障，憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明，享受7日內退貨，15日內換貨，15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務！注：單獨購買手機配件產品的用戶，請完好保存配件外包裝以及發票原件，如無法提供上述憑證的，將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>>Antutu測試93648Vellamo測試多核3153，金屬3214，瀏覽器5317

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