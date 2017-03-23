【手機中國合肥華為Mate8報價】華為Mate 8是一款搭載3GB RAM運行內存的智能手機，流暢體驗自然不在話下。此外本機擁有6英寸規格大屏，加上具有弧度的金屬機身，使得華為Mate 8大而不拙，做工精細程度可見一斑。此外本機還搭載全新旗艦晶元華為Kirin 950八核處理器，採用16nm FinFET Plus工藝，再加上Mali-T880 GPU輔助，遊戲體驗環節帶來爆發級的體驗。目前該機在安徽經銷商「合肥非常電訊(分期0首付)」【聯繫電話18655112400/13339283772/0551-67135705，聯繫微信：18655112400】處有售，商家給出的最新促銷價為2260元，支持分期付款，超低利率。保證全新正品，喜歡的朋友不妨去了解一下。

圖為 華為Mate8

華為Mate 8正面採用一塊6英寸IPS顯示屏，解析度為1920X1080像素的FHD級別，顯示效果非常不錯。核心方面內置一顆主頻2.3GHz海思Kirin 950+微智核i5八核芯處理器，以及3GB RAM運行內存，可流暢運行基於Android 6.0系統的EMUI 4.0版本，同時內置一塊4000mAh容量電池。另外在機身背部還是設有一枚採用索尼IMX298感測器的1600萬像素後置鏡頭，包含雙色溫補光燈，及其對應的800萬像素前置鏡頭。

圖為 華為Mate8華為 Mate 8（NXT-AL10/3GB RAM/全網通）上市日期2015年11月手機類型4G手機，3G手機，智能手機，平板手機，拍照手機，快充手機觸摸屏類型電容屏，多點觸控主屏尺寸6英寸主屏解析度1920x1080像素屏幕像素密度367ppi窄邊框2.94mm屏幕佔比78.39%其他屏幕參數2.5D玻璃，1670萬色，色彩飽和度(NTSC):95%，負向液晶顯示屏，對比度1500:14G網路移動TD-LTE，聯通TD-LTE，聯通FDD-LTE，電信TD-LTE，電信FDD-LTE3G網路移動3G（TD-SCDMA），聯通3G（WCDMA），電信3G（CDMA2000），聯通2G/移動2G（GSM）支持頻段2G：GSM 850/900/1800/19003G：CDMA EVDO 8003G：WCDMA 850/900/1900/21003G：TD-SCDMA B34/394G：TD-LTE B38/39/40/414G：FDD-LTE B1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26SIM卡Nano SIM卡WLAN功能雙頻WIFI，IEEE 802.11 a/b/g/n/ac導航GPS導航，A-GPS技術，GLONASS導航，北鬥導航連接與共享WLAN熱點，藍牙4.2+BLE，NFC，OTG操作系統華為 EMUI 4.0（兼容Android 6.0）用戶界面華為 EMUI 4.0核心數八核CPU型號海思 Kirin 950+微智核I5CPU頻率2.3GHz（大四核），1.8GHz（小四核）GPU型號Mali-T880RAM容量3GBROM容量32GB存儲卡MicroSD卡擴展容量128GB電池類型不可拆卸式電池電池容量4000mAh理論通話時間2520分鐘（GSM），1680分鐘（WCDMA），1860分鐘（TD-SCDMA）理論待機時間528小時其他硬體參數支持快速充電HD視頻播放：17小時網頁瀏覽：20小時音頻播放：98小時攝像頭類型雙攝像頭（前後）後置攝像頭1600萬像素前置攝像頭800萬像素感測器類型主攝像頭：堆棧式CMOS，副攝像頭：BSI CMOS閃光燈LED補光燈（雙色溫）光圈主f/2.0，副f/2.4視頻拍攝1080p（1920×1080，30幀/秒）視頻錄製拍照功能OIS智能光學防抖（主攝像頭），流光快門，超級夜景，專業模式，魅我，美膚，全景，全焦，HDR，水印，有聲照片，水印照片，熄屏快拍，笑臉抓拍，聲控拍照，定時拍照，觸摸拍照，數碼變焦，PDAF+CAF混合對焦造型設計直板機身顏色月光銀，蒼穹灰，玫瑰金手機尺寸157.1x80.6x7.9mm手機重量185g機身材質金屬機身操作類型虛擬按鍵感應器類型重力感應器，光線感測器，接近感測器，霍爾感測器，指紋感測器，陀螺儀，指南針，氣壓計指紋識別設計後置指紋識別機身介面3.5mm耳機介面，Micro USB v2.0數據介面音頻支持支持MP3/MP4/3GP/WMA/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI/RA等格式視頻支持支持MP4/3GP/WMV/RM/RMVB/ASF等格式圖片支持支持JPG/PNG/GIF/BMP/WEBP/WBMP等格式多媒體技術Hi6402音頻晶元，支持24bit高保真音頻文件，一體化音腔，第二代智能功放；3麥克降噪/全向錄音指向回放/定向免提常用功能秒錶，計算器，電子詞典，備忘錄，日程表，記事本，鬧鐘，日曆，手電筒，錄音機，情景模式，主題模式，收音機商務功能按壓式指紋感測器，360度指紋識別，晶元級安全解決方案，熄屏解鎖，文件加密，應用鎖，長按指紋接聽電話，長按指紋停止鬧鐘，長按指紋拍照服務特色定向錄音，超級免提功能，極速通訊搜索，分屏分欄，指關節2.0，語音控制，情景智能，單手操作，皮套模式，智能線控，雜誌鎖屏，手機找回，加密手機，SD卡鎖包裝清單手機 x19V/2A中式充電器 x1HiFi耳機 x1自拍桿 x1USB燈 x12A數據線 x1快速指南 x1華為手機三包憑證 x1取卡針 x1金卡會員卡 x1半入耳式線控耳機 x1PC保護殼 x1保修政策全國聯保，享受三包服務質保時間1年質保備註主機1年，充電器1年客服電話400-830-8300；400-690-2116；800-830-8300電話備註周一至周日：8:00-20:00詳細內容自購機日起（以購機發票為準），如因質量問題或故障，憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明，享受7日內退貨，15日內換貨，15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務！注：單獨購買手機配件產品的用戶，請完好保存配件外包裝以及發票原件，如無法提供上述憑證的，將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>>Antutu測試75163Vellamo測試多核3373，金屬2972，瀏覽器4373

編輯點評：可以說華為Mate8是一款名副其實的旗艦，海思麒麟950足以和驍龍810以及三星獵戶座7420相庭抗理，3GB RAM則保證了系統的流暢運行，而穩定依然是華為最值得信賴的地方，依舊是如同Mate7的后壓式指紋識別模塊，則更好的為用戶提供了隱私保護，感興趣的朋友不妨和商家了解一下。

【參考價格】2260元

【商家名稱】合肥非常電訊(分期0首付)

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