【手機中國合肥蘋果iPhone 7報價】日期:2016年9月8日凌晨1點在美國舊金山比爾·格雷厄姆市政禮堂2016年蘋果秋季新品發佈會上發佈發佈了最新一代旗艦機——蘋果iPhone7， 新款iPhone搭載全新A10四核處理器，比A9快40%，比A8快兩倍，比第一代快了120倍。搭載的更快GPU，比A9塊50%，比A8快3倍。性能相比第一代提升了240倍。在續航時長方面iPhone7比iPhone 6s Plus多了兩個小時續航。目前該機在安徽經銷商「阜陽惠鑫通訊數碼廣場店」【聯繫電話13905586087/13955887556】處有售，商家給出的最新促銷價為4665元，到店購買更優惠，保證全新正品，可官網查驗真偽，支持分期付款，喜歡的朋友不妨去了解一下。

圖為 蘋果iPhone 7

蘋果iPhone 7配備了4.7英寸 2.5D屏幕，屏幕解析度與前兩代機型相比沒有提升。iPhone 7採用前置700萬像素攝像頭和後置1200萬像素攝像頭的組合，拍攝功能包括自動對焦、光學防抖、相位對焦等。iPhone7採用蘋果A10四核處理器，ROM有32GB/128GB/256GB三個版本。在軟體配置方面，iOS 10預裝在蘋果iPhone 7上，操作界面風格與舊版本相比沒有大的變化。

圖為 蘋果iPhone 7蘋果 iPhone 7（全網通）上市日期2016年9月16日手機類型4G手機，3G手機，智能手機，拍照手機，三防手機觸摸屏類型電容屏，多點觸控主屏尺寸4.7英寸主屏材質Retina HD主屏解析度1334x750像素屏幕像素密度326ppi屏幕技術3D Touch 技術窄邊框4.29mm屏幕佔比65.62%其他屏幕參數1400:1對比度(標準)廣色域顯示 (P3)625 cd/m2 最大亮度 (標準)支持廣闊視角的雙域像素採用防油漬防指紋塗層支持多種語言文字同時顯示放大顯示便捷訪問功能4G網路移動TD-LTE，聯通TD-LTE，聯通FDD-LTE，電信TD-LTE，電信FDD-LTE3G網路移動3G（TD-SCDMA），聯通3G（WCDMA），電信3G（CDMA2000），聯通2G/移動2G（GSM）支持頻段2G：GSM 850/900/1800/19003G：TD-SCDMA 1900/21003G：WCDMA 850/900/1700/21003G：CDMA EVDO 800/1900/21004G：TD-LTE B38/39/40/414G：FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/27/28/29/30SIM卡單卡，Nano SIM卡WLAN功能雙頻WIFI，IEEE 802.11 a/b/g/n/ac導航GPS導航，A-GPS技術，GLONASS導航連接與共享VoLTE，NFC，藍牙4.2，MIMO其他網路參數蜂窩網路操作系統iOS 10核心數四核CPU型號蘋果 A10+M10協處理器RAM容量2GBROM容量32GB/128GB/256GB電池類型不可拆卸式電池電池容量1960mAh理論通話時間840分鐘（3G）理論待機時間240小時其他硬體參數互聯網使用：12小時（3G），12小時（4G），14小時（無線）HD視頻播放：13小時音頻播放：40小時攝像頭類型雙攝像頭（前後）後置攝像頭1200萬像素前置攝像頭700萬像素感測器類型背照式/BSI CMOS閃光燈True Tone 閃光燈（4顆）光圈主f/1.8，副f/2.2攝像頭特色六鏡式鏡頭視頻拍攝4K（3840x2160，30幀/秒）視頻錄製拍照功能光學圖像防抖功能，Focus Pixels 自動對焦，Focus Pixels 輕點對焦，全景模式 (高達 6300 萬像素)，藍寶石玻璃鏡頭表面，背照式感光元件，混合紅外線濾鏡，Live Photos (支持防抖功能)，拍攝廣色域的照片和 Live Photos，優化的局部色調映射功能，身體和面部識別功能，曝光控制，降噪功能，自動 HDR 照片，自動圖像防抖功能，連拍快照模式，計時模式，照片地理標記功能其他攝像頭參數前置facetime攝像頭最高可達 5 倍數碼變焦視頻拍攝：視頻光學圖像防抖功能慢動作視頻，1080p (120 fps) 和 720p (240 fps)延時攝影視頻 (支持防抖功能)影院級視頻防抖功能 (1080p 和 720p)4K 視頻錄製過程中拍攝 800 萬像素靜態照片變焦播放造型設計直板/曲面屏機身顏色銀色，金色，玫瑰金，黑色，亮黑色手機尺寸138.3x67.1x7.1mm手機重量138g機身材質金屬機身操作類型觸控按鍵三防功能支持IP67級防濺，防水，防塵感應器類型光線感測器，距離感測器，指紋識別，三軸陀螺儀，加速感測器，指南針，氣壓計指紋識別設計前置指紋識別機身介面Lightning數據介面其他外觀參數採用新一代的engine指紋識別感測器音頻支持支持AAC (8 至 320 Kbps)/Protected AAC/HE-AAC/MP3 (8 至 320 Kbps)/MP3 VBR/Audible (格式 2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX 與 AAX+)/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式視頻支持H.264 視頻：最高支持4k、30 fps、High Profile level 4.2 編碼，其音頻為AAC-LC格式、最高支持 160 Kbps、48kHz、立體聲，文件封包格式為 .m4v、.mp4 和 .mov；MPEG-4 視頻：最高支持 2.5 Mbps、640 x 480 像素、30 fps、Simple Profile 編碼，其音頻為 AAC-LC 格式、最高支持每聲道 160 Kbps、48kHz、立體聲，文件封包格式為 .m4v、.mp4 和 .mov；Motion JPEG (M-JPEG)：最高支持 35 Mbps、1280 x 720 像素、30 fps，其音頻為 ulaw 格式、PCM 格式立體聲，文件封包格式為 .avi常用功能計算器，電子詞典，備忘錄，日程表，電子書，鬧鐘，日曆，錄音機，情景模式，主題模式，地圖軟體商務功能飛行模式，名片掃描，數據備份，數據加密，App store服務特色Touch ID：內置於主屏幕按鈕的指紋識別感測器Siri語音功能：語音發送信息、設置提醒事項以及執行更多操作，主動建議功能，免提功能，聆聽與識別歌曲其他功能參數郵件附件可查看的文檔類型:jpg，tiff，gif (圖像)；doc和docx (Microsoft Word)；htm和html (網頁)；key (Keynote)；numbers (Numbers)；pages (Pages)；pdf (預覽和 Adobe Acrobat)；ppt和pptx (Microsoft PowerPoint)；txt (文本)；rtf (富文本格式)；vcf (聯繫人信息)；xls 和 xlsx (Microsoft Excel)；zip；ics包裝清單裝有iOS 10的iPhone x1採用 Lightning 接頭的 EarPods x1Lightning 至 3.5 毫米耳機插孔轉換器 x1Lightning to USB 連接線 x1USB電源適配器 x1資料 x1

編輯點評：蘋果iPhone 7打破了iPhone隔年換代的慣例，外觀設計相對於上一代機型沒有很大的變化，創新元素不多。與iPhone6s相比，蘋果iPhone 7 在攝像頭、ROM等方面進行了升級，拍攝體驗比iPhone 6s更好。相對於iPhone 6s來說，iPhone 7 升級幅度還可以。

蘋果iPhone 7？

【參考價格】4665元

【商家名稱】阜陽惠鑫通訊數碼廣場店

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【聯繫地址】阜陽市潁河西路東方數碼廣場萬家福超市入口1樓電梯左拐

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