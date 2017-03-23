A10四核新旗艦 蘋果iPhone 7報價4665元北京新浪網 (2017-03-23 12:09)
【手機中國合肥蘋果iPhone 7報價】日期:2016年9月8日凌晨1點在美國舊金山比爾·格雷厄姆市政禮堂2016年蘋果秋季新品發佈會上發佈發佈了最新一代旗艦機——蘋果iPhone7， 新款iPhone搭載全新A10四核處理器，比A9快40%，比A8快兩倍，比第一代快了120倍。搭載的更快GPU，比A9塊50%，比A8快3倍。性能相比第一代提升了240倍。在續航時長方面iPhone7比iPhone 6s Plus多了兩個小時續航。目前該機在安徽經銷商「阜陽惠鑫通訊數碼廣場店」【聯繫電話13905586087/13955887556】處有售，商家給出的最新促銷價為4665元，到店購買更優惠，保證全新正品，可官網查驗真偽，支持分期付款，喜歡的朋友不妨去了解一下。
蘋果iPhone 7配備了4.7英寸 2.5D屏幕，屏幕解析度與前兩代機型相比沒有提升。iPhone 7採用前置700萬像素攝像頭和後置1200萬像素攝像頭的組合，拍攝功能包括自動對焦、光學防抖、相位對焦等。iPhone7採用蘋果A10四核處理器，ROM有32GB/128GB/256GB三個版本。在軟體配置方面，iOS 10預裝在蘋果iPhone 7上，操作界面風格與舊版本相比沒有大的變化。
廣色域顯示 (P3)
625 cd/m2 最大亮度 (標準)
支持廣闊視角的雙域像素
採用防油漬防指紋塗層
支持多種語言文字同時顯示
放大顯示
便捷訪問功能4G網路移動TD-LTE，聯通TD-LTE，聯通FDD-LTE，電信TD-LTE，電信FDD-LTE3G網路移動3G（TD-SCDMA），聯通3G（WCDMA），電信3G（CDMA2000），聯通2G/移動2G（GSM）支持頻段2G：GSM 850/900/1800/1900
3G：TD-SCDMA 1900/2100
3G：WCDMA 850/900/1700/2100
3G：CDMA EVDO 800/1900/2100
4G：TD-LTE B38/39/40/41
4G：FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/27/28/29/30SIM卡單卡，Nano SIM卡WLAN功能雙頻WIFI，IEEE 802.11 a/b/g/n/ac導航GPS導航，A-GPS技術，GLONASS導航連接與共享VoLTE，NFC，藍牙4.2，MIMO其他網路參數蜂窩網路操作系統iOS 10核心數四核CPU型號蘋果 A10+M10協處理器RAM容量2GBROM容量32GB/128GB/256GB電池類型不可拆卸式電池電池容量1960mAh理論通話時間840分鐘（3G）理論待機時間240小時其他硬體參數互聯網使用：12小時（3G），12小時（4G），14小時（無線）
HD視頻播放：13小時
音頻播放：40小時攝像頭類型雙攝像頭（前後）後置攝像頭1200萬像素前置攝像頭700萬像素感測器類型背照式/BSI CMOS閃光燈True Tone 閃光燈（4顆）光圈主f/1.8，副f/2.2攝像頭特色六鏡式鏡頭視頻拍攝4K（3840x2160，30幀/秒）視頻錄製拍照功能光學圖像防抖功能，Focus Pixels 自動對焦，Focus Pixels 輕點對焦，全景模式 (高達 6300 萬像素)，藍寶石玻璃鏡頭表面，背照式感光元件，混合紅外線濾鏡，Live Photos (支持防抖功能)，拍攝廣色域的照片和 Live Photos，優化的局部色調映射功能，身體和面部識別功能，曝光控制，降噪功能，自動 HDR 照片，自動圖像防抖功能，連拍快照模式，計時模式，照片地理標記功能其他攝像頭參數前置facetime攝像頭
最高可達 5 倍數碼變焦
視頻拍攝：
視頻光學圖像防抖功能
慢動作視頻，1080p (120 fps) 和 720p (240 fps)
延時攝影視頻 (支持防抖功能)
影院級視頻防抖功能 (1080p 和 720p)
4K 視頻錄製過程中拍攝 800 萬像素靜態照片
變焦播放造型設計直板/曲面屏機身顏色銀色，金色，玫瑰金，黑色，亮黑色手機尺寸138.3x67.1x7.1mm手機重量138g機身材質金屬機身操作類型觸控按鍵三防功能支持IP67級防濺，防水，防塵感應器類型光線感測器，距離感測器，指紋識別，三軸陀螺儀，加速感測器，指南針，氣壓計指紋識別設計前置指紋識別機身介面Lightning數據介面其他外觀參數採用新一代的engine指紋識別感測器音頻支持支持AAC (8 至 320 Kbps)/Protected AAC/HE-AAC/MP3 (8 至 320 Kbps)/MP3 VBR/Audible (格式 2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX 與 AAX+)/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式視頻支持H.264 視頻：最高支持4k、30 fps、High Profile level 4.2 編碼，其音頻為AAC-LC格式、最高支持 160 Kbps、48kHz、立體聲，文件封包格式為 .m4v、.mp4 和 .mov；MPEG-4 視頻：最高支持 2.5 Mbps、640 x 480 像素、30 fps、Simple Profile 編碼，其音頻為 AAC-LC 格式、最高支持每聲道 160 Kbps、48kHz、立體聲，文件封包格式為 .m4v、.mp4 和 .mov；Motion JPEG (M-JPEG)：最高支持 35 Mbps、1280 x 720 像素、30 fps，其音頻為 ulaw 格式、PCM 格式立體聲，文件封包格式為 .avi常用功能計算器，電子詞典，備忘錄，日程表，電子書，鬧鐘，日曆，錄音機，情景模式，主題模式，地圖軟體商務功能飛行模式，名片掃描，數據備份，數據加密，App store服務特色Touch ID：內置於主屏幕按鈕的指紋識別感測器
Siri語音功能：語音發送信息、設置提醒事項以及執行更多操作，主動建議功能，免提功能，聆聽與識別歌曲其他功能參數郵件附件可查看的文檔類型:
jpg，tiff，gif (圖像)；doc和docx (Microsoft Word)；htm和html (網頁)；key (Keynote)；numbers (Numbers)；pages (Pages)；pdf (預覽和 Adobe Acrobat)；ppt和pptx (Microsoft PowerPoint)；txt (文本)；rtf (富文本格式)；vcf (聯繫人信息)；xls 和 xlsx (Microsoft Excel)；zip；ics包裝清單裝有iOS 10的iPhone x1
採用 Lightning 接頭的 EarPods x1
Lightning 至 3.5 毫米耳機插孔轉換器 x1
Lightning to USB 連接線 x1
USB電源適配器 x1
資料 x1
編輯點評：蘋果iPhone 7打破了iPhone隔年換代的慣例，外觀設計相對於上一代機型沒有很大的變化，創新元素不多。與iPhone6s相比，蘋果iPhone 7 在攝像頭、ROM等方面進行了升級，拍攝體驗比iPhone 6s更好。相對於iPhone 6s來說，iPhone 7 升級幅度還可以。
蘋果iPhone 7？
【參考價格】4665元
【商家名稱】阜陽惠鑫通訊數碼廣場店
【聯繫電話】13905586087/13955887556
【聯 系 人】胡威
【聯繫 QQ】86786879
【聯繫地址】阜陽市潁河西路東方數碼廣場萬家福超市入口1樓電梯左拐
【網店地址】http://s.zol.com.cn/shop_165852/
手機價格每日變動，請聯繫商家諮詢當日報價，更多機型報價、更多精彩行情就在手機中國安徽站(http://ah.cnmo.com/)。
※手機中國安徽網友交流Q群：557446769
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》