【手機中國合肥三星GALAXY S7報價】三星GALAXY S7(全網通)是採用5.1英寸Super AMOLED屏幕，屏幕解析度高達2K，顯示細膩，顏色艷麗。三星GALAXY S7 (全網通)在硬體方面搭載高通驍龍820高性能處理器，擁有4GB運存，高達3000毫安的電池容量和對無線快充的支持更保證了該機出色的續航表現。目前該手機在商家"掌萬手機(分期)"【聯繫電話18655192622】處有售，報價為4088元，到店購買更優惠，保證全新正品，可官網查驗真偽。有意向的用戶不妨聯繫一下。

圖為 三星GALAXY S7

三星GALAXY S7在機身正面採用了5.1英寸的2K解析度顯示屏，顯示效果非常的出色。在核心硬體部分該機則配備有驍龍820處理器/三星 Exynos 8890處理器兩個版本，還有4GB+32GB/64GB的內存組合，運行最新的Android OS 6.0操作系統;拍照方面該機則搭載有1200萬像素的後置鏡頭還有500萬像素的前置鏡頭，拍照實力表現也非常的搶眼。

圖為 三星GALAXY S7 三星 GALAXY S7（G9300/全網通）上市日期2016年02月手機類型4G手機，3G手機，智能手機，拍照手機，三防手機，快充手機觸摸屏類型電容屏，多點觸控主屏尺寸5.1英寸主屏材質Super AMOLED主屏解析度2560x1440像素屏幕像素密度576ppi窄邊框3.04mm屏幕佔比72.35%其他屏幕參數2.5D玻璃4G網路移動TD-LTE，聯通TD-LTE，聯通FDD-LTE，電信TD-LTE，電信FDD-LTE3G網路移動3G（TD-SCDMA），電信3G（CDMA2000），聯通3G（WCDMA），聯通2G/移動2G（GSM），電信2G（CDMA）SIM卡雙卡，Nano SIM卡WLAN功能雙頻WIFI，IEEE 802.11 a/n/b/g/ac導航GPS導航，A-GPS技術，GLONASS導航，北鬥導航連接與共享WLAN熱點，藍牙，ANT+，NFC操作系統Android 6.0核心數四核CPU型號高通 驍龍820CPU頻率2.15GHz（大雙核），1.6GHz（小雙核）GPU型號高通 Adreno530RAM容量4GBROM容量32GB存儲卡MicroSD卡擴展容量200GB電池類型不可拆卸式電池電池容量3000mAh其他硬體參數支持快速充電，無線快充攝像頭類型雙攝像頭（前後）後置攝像頭1200萬像素前置攝像頭500萬像素閃光燈LED補光燈光圈f/1.7視頻拍攝4K（3840x2160，30幀/秒）視頻錄製拍照功能全像素雙核疾速對焦，OIS光學防抖，動態照片，延時攝影，動態全景模式，美顏模式，聚光燈，自拍補光燈，廣角自拍其他攝像頭參數全像素雙核感測器造型設計直板機身顏色黑色，粉金色手機尺寸142.4x69.6x7.9mm手機重量152g機身材質金屬邊框+玻璃機身操作類型物理按鍵三防功能支持IP68級防水，防塵感應器類型重力感應器，光線感測器，距離感測器，指紋識別，陀螺儀，加速感測器，霍爾感測器，心率感測器，氣壓計指紋識別設計前置指紋識別機身介面3.5mm耳機介面，Micro USB數據介面其他外觀參數雙曲背面音頻支持支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式視頻支持支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式圖片支持支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式常用功能計算器，備忘錄，日程表，電子書，鬧鐘，日曆，錄音機，情景模式，主題模式，地圖軟體，Samsung Pay三星智付 安全 便捷 廣泛應用商務功能飛行模式，數據備份，數據加密其他功能參數息屏提醒，自定義顯示保修政策全國聯保，享受三包服務質保時間1年質保備註主機1年，充電器1年客服電話400-810-5858電話備註周一至周五：8:00-20:00；周六至周日：8:00-17:00（在線服務）詳細內容自購機日起（以購機發票為準），如因質量問題或故障，憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明，享受7日內退貨，15日內換貨，15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務！注：單獨購買手機配件產品的用戶，請完好保存配件外包裝以及發票原件，如無法提供上述憑證的，將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>>Antutu測試77880

編輯點評：除了在硬體方面的出色表現，三星GALAXY S7 還有配備3000毫安時的大電池，並支持無線充電和快充功能，90分鐘就可以充滿電，使用起來非常方便。另外三星還為S7提供了一個屏幕常亮的設計，將屏幕常亮，顯示時間、信息等提醒，這也是一個減少解鎖亮屏同時減少功耗的好方式。三星推出了vulkan api介面給開發者，可以使得S7擁有更多的功能。

【參考價格】4088元

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