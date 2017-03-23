出色2K超清屏 三星GALAXY S7報價4088元北京新浪網 (2017-03-23 12:09)
【手機中國合肥三星GALAXY S7報價】三星GALAXY S7(全網通)是採用5.1英寸Super AMOLED屏幕，屏幕解析度高達2K，顯示細膩，顏色艷麗。三星GALAXY S7 (全網通)在硬體方面搭載高通驍龍820高性能處理器，擁有4GB運存，高達3000毫安的電池容量和對無線快充的支持更保證了該機出色的續航表現。目前該手機在商家"掌萬手機(分期)"【聯繫電話18655192622】處有售，報價為4088元，到店購買更優惠，保證全新正品，可官網查驗真偽。有意向的用戶不妨聯繫一下。
三星GALAXY S7在機身正面採用了5.1英寸的2K解析度顯示屏，顯示效果非常的出色。在核心硬體部分該機則配備有驍龍820處理器/三星 Exynos 8890處理器兩個版本，還有4GB+32GB/64GB的內存組合，運行最新的Android OS 6.0操作系統;拍照方面該機則搭載有1200萬像素的後置鏡頭還有500萬像素的前置鏡頭，拍照實力表現也非常的搶眼。
編輯點評：除了在硬體方面的出色表現，三星GALAXY S7 還有配備3000毫安時的大電池，並支持無線充電和快充功能，90分鐘就可以充滿電，使用起來非常方便。另外三星還為S7提供了一個屏幕常亮的設計，將屏幕常亮，顯示時間、信息等提醒，這也是一個減少解鎖亮屏同時減少功耗的好方式。三星推出了vulkan api介面給開發者，可以使得S7擁有更多的功能。
【參考價格】4088元
【推薦商家】掌萬手機(分期)
【聯繫電話】18655192622
【聯繫 QQ】1041879046
【聯繫地址】合肥市廬陽區徽州大道66號
【聯 系 人】杜林
【網店地址】http://s.zol.com.cn/shop_195213/
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