【手機中國合肥華為Mate 9 Pro報價】華為Mate 9 Pro是華為Mate 9系列的全新產品，採用5.5英寸納米級炫光效果雙曲面屏幕，在工業設計上實現玻璃觸板和金屬殼體實現雙曲面無縫銜接。華為Mate9 Pro搭載了最新的麒麟960處理器,還配備了第二代徠卡雙攝(1200萬像素彩色+2000萬像素黑白),內置4000mAh電池。支持指紋識別指紋為前置按壓式指紋感測器、有效識別假指紋、360度指紋識別、晶元級安全，支持NFC。目前該機在安徽經銷商「安徽手機網」【聯繫電話17755587777/18155558882/13345558881/17755505558】處有售，商家給出的最新促銷價為4653元，到店購買更優惠，保證原封國行，可官網查驗，支持分期付款，超低利率，保證全新正品，喜歡的朋友不妨去了解一下。

圖為 華為Mate9 Pro

華為Mate9 Pro配備5.5英寸雙曲面大屏。內部首發搭載最新的麒麟960處理器。後置第二代與徠卡聯合設計的雙攝像頭，1200萬像素彩色加2000萬像素黑白，F2.2光圈，內置於SoC處理器的深度ISP(性能提升125%)，支持OIS光學防抖、激光/相位/深度/對比度四合一混合對焦(提速30%)、雙倍光學變焦、4K超高清錄像、H.265編碼。內置4000mAh電池，支持華為VR，運行Android 7.0深度定製EMUI 5.0系統。

圖為 華為Mate9 Pro華為 Mate 9 Pro（4GB RAM/全網通）上市日期2016年12月15日手機類型4G手機，3G手機，智能手機，平板手機，拍照手機，快充手機，曲屏手機觸摸屏類型電容屏，多點觸控主屏尺寸5.5英寸主屏材質AMOLED主屏解析度2560x1440像素屏幕像素密度534ppi窄邊框3.26mm屏幕佔比73.15%其他屏幕參數雙曲面屏，對比度：70000:1，色彩：1670萬色，色彩飽和度:100%4G網路移動TD-LTE，聯通TD-LTE，聯通FDD-LTE，電信TD-LTE，電信FDD-LTE3G網路移動3G（TD-SCDMA），聯通3G（WCDMA），電信3G（CDMA2000），聯通2G/移動2G（GSM），電信2G（CDMA）支持頻段2G：GSM 850/900/1800/19002G：CDM BC03G：WCDMA B1/2/4/5/6/8/193G：TD-SCDMA B34/394G：TD-LTE B38/39/40/414G：FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29SIM卡雙卡，Nano SIM卡WLAN功能雙頻WIFI，IEEE 802.11 a/b/g/n/ac導航GPS導航連接與共享WLAN熱點，藍牙4.2，BLE，OTG，NFC其他網路參數4G+操作系統EMUI 5.0（基於Android 7.0）用戶界面EMUI 5.0核心數真八核+微智核i6CPU型號海思kirin 960CPU頻率2.4GHz（大四核），1.8GHz（小四核）+微智核I6GPU型號Mali G71MP8RAM容量4GBROM容量64GB電池類型不可拆卸式電池電池容量4000mAh理論通話時間1800分鐘（3G）理論待機時間504小時其他硬體參數3.5V/5A快速充電攝像頭類型三攝像頭（后雙）後置攝像頭主：2000萬像素副：1200萬像素前置攝像頭800萬像素感測器類型CMOS閃光燈LED補光燈（雙色溫）光圈主f/2.2，副f/1.9攝像頭特色徠卡鏡頭視頻拍攝4K（3840x2160，30幀/秒）視頻錄製1080p（1920×1080，30幀/秒）視頻錄製720p（1280×720，30幀/秒）視頻錄製拍照功能2倍雙攝變焦，光學變焦，自動對焦，激光對焦，PDAF相位對焦，OIS光學防抖，流光快門（含車水馬龍、光繪塗鴉、絲絹流水、絢麗星軌），超級夜景，專業模式，美膚拍照(魅我)，美膚錄像，全景，HDR，水印，有聲照片，水印照片，熄屏快拍，笑臉抓拍，聲控拍照，定時拍照，觸摸拍照，文檔校正造型設計直板機身顏色銀鑽灰，玫瑰金，琥珀金手機尺寸152x75x7.5mm手機重量169g操作類型觸控按鍵感應器類型重力感應器，光線感測器，指紋識別，陀螺儀，霍爾感測器，指南針，氣壓計，接近光感測器指紋識別設計前置指紋識別機身介面3.5mm耳機介面，USB Type-C介面音頻支持支持MIDI/MP3/AAC等格式視頻支持支持MP3/MP4/3GP/WMA/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI/RA等格式圖片支持支持PNG/GIF/JPG/BMP/WEBP/WBMP等格式常用功能秒錶，計算器，電子詞典，備忘錄，日程表，記事本商務功能飛行模式服務特色指關節手勢，語音控制，情景智能，名片掃描，Huawei Share，支付保護中心，天際通，運動健康，單手操作，皮套模式，智能線控，雜誌鎖屏其他功能參數4G網頁瀏覽：最長可達19小時音頻播放：最長可達105小時視頻播放：最長可達19小時4麥克降噪，立體聲外放，立體聲錄音，全向錄音指向回放，定向免提包裝清單主機 x1充電器 x1數據線 x1耳機 x1快速指南 x1三包憑證 x1取卡針 x1霧面保護殼 x1Micro USB轉Type C轉接頭 x1保修政策全國聯保，享受三包服務質保時間1年質保備註主機1年，電池6個月，充電器1年客服電話400-830-8300；400-690-2116；800-830-8300電話備註周一至周日：8:00-20:00詳細內容自購機日起（以購機發票為準），如因質量問題或故障，憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明，享受7日內退貨，15日內換貨，15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務！注：單獨購買手機配件產品的用戶，請完好保存配件外包裝以及發票原件，如無法提供上述憑證的，將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>>

編輯點評：作為一款商務手機，我們已經想像不到還有哪些提升，但華為Mate 9 Pro所做出的改變卻全方位突破了我們的眼界。更優秀的手感、更強悍的性能、更厲害的雙攝、更流暢的系統、更強悍的快充，每一點都能成為你購買它的理由。

【參考價格】4653元(媒體價，優惠詳情來電詳詢)

【商家名稱】安徽手機網

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