【手機中國合肥華為P9報價】華為P9是華為在2016年4月剛剛推出的一款高配置手機。在攝像頭方面，華為P9正面配備了一枚800萬像素的前置攝像頭，背面則搭載了華為與徠卡聯合設計的1200萬像素雙攝像頭，採用索尼最新IMX286處理器，其中6片鏡片組厚度控制在4.5mm，圖像感測器像素尺寸達到1.25微米，兩個攝像頭分別利用RGB(彩色)+Monochrome(黑白)的感測器合成成像。目前該機在安徽經銷商「阜陽惠鑫通訊數碼廣場店」【聯繫電話13905586087/13955887556】處有售，商家給出的最新促銷價為2188元，到店購買更優惠，保證全新正品，可官網查驗真偽，支持分期付款，喜歡的朋友不妨去了解一下。

圖為 華為P9

華為P9正面採用5.2英寸2.5D弧面屏，解析度為1920x1080像素的FHD級別，顯示效果不錯。核心方面內置海思Kirin 955八核處理器，以及3GB/4GB RAM+32GB/64GB ROM的內存組合，搭載基於Android 6.0內核的EMUI 4.1系統，同時內置3000mAh的電池，支持快充技術。機身背部設有1200萬像素萊卡雙攝像頭，雙索尼IMX286感測器，一顆負責RGB，一顆負責單色雙感應器，像素達到1.25μm;及其對應的前置鏡頭達800萬像素。

圖為 華為P9華為 P9（EVA-AL00/標準版/全網通）上市日期2016年04月手機類型4G手機，3G手機，智能手機，拍照手機，平板手機，快充手機觸摸屏類型電容屏，多點觸控主屏尺寸5.2英寸主屏解析度1920x1080像素屏幕像素密度424ppi窄邊框3.08mm屏幕佔比72.5%其他屏幕參數2.5D弧面玻璃，1670萬色，色彩飽和度(NTSC):96%4G網路移動TD-LTE，聯通TD-LTE，聯通FDD-LTE，電信TD-LTE，電信FDD-LTE3G網路移動3G（TD-SCDMA），聯通3G（WCDMA），電信3G（CDMA2000），聯通2G/移動2G（GSM）支持頻段2G：GSM 850/900/1800/19003G：CDMA EVDO 8003G：WCDMA 850/900/1900/21003G：TD-SCDMA B34/394G：TD-LTE B38/39/40/414G：FDD-LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26SIM卡雙卡，Nano SIM卡WLAN功能雙頻WIFI，IEEE 802.11 a/b/g/n/ac導航GPS導航，A-GPS技術，GLONASS導航，北鬥導航連接與共享WLAN熱點，藍牙4.2，BLE，OTG操作系統EMUI 4.1（基於Android 6.0）用戶界面EMUI 4.1核心數八核CPU型號海思 Kirin 955CPU頻率2.5GHz（大四核），1.8GHz（小四核）+微智核I5GPU型號Mali-T880RAM容量3GBROM容量32GB存儲卡MicroSD卡擴展容量128GB電池類型不可拆卸式電池電池容量3000mAh其他硬體參數支持快速充電攝像頭類型三攝像頭（后雙）後置攝像頭主：1200萬像素副：1200萬像素前置攝像頭800萬像素攝像頭認證徠卡認證感測器類型BSI CMOS感測器型號索尼IMX286閃光燈LED補光燈（雙色溫）光圈主f/2.2，副f/2.4視頻拍攝1080p（1920×1080，30幀/秒）視頻錄製拍照功能對比度對焦，深度輔助對焦，激光輔助對焦，大光圈拍照，黑白相機，流光快門，超級夜景，專業模式，美膚拍照(魅我)，美膚錄像，全景，HDR，水印，有聲照片，熄屏快拍，笑臉抓拍，聲控拍照，定時拍照，觸摸拍照，文檔校正其他攝像頭參數1200萬像素萊卡雙攝像頭麒麟955晶元級全新ISP技術採用了RGB和單色雙感應器，1.25μm的新感應造型設計直板機身顏色皓月銀，鈦銀灰，流光金手機尺寸145x70.9x6.95mm手機重量144g機身材質金屬機身操作類型虛擬按鍵感應器類型重力感應器，光線感測器，距離感測器，指紋識別，陀螺儀，霍爾感測器，指南針指紋識別設計後置指紋識別機身介面3.5mm耳機介面，USB Type-C介面其他外觀參數雙重虛擬天線音頻支持支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式視頻支持支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式圖片支持支持PNG/GIF（靜態）/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式多媒體技術Hi6402音頻晶元，支持24bit高保真音頻文件，一體化音腔，第二代智能功放常用功能計算器，備忘錄，電子書，鬧鐘，日曆，手電筒，情景模式，主題模式，內置WPS Office，電子郵件商務功能飛行模式，騷擾攔截，病毒查殺，許可權管理，雲同步，雲備份，手機定位，雲照片服務特色手機管家，應用市場，華為音樂，親情關懷，手機服務等其他功能參數百度輸入法華為版，華為SWYPE輸入法，Android GMS輸入法（AOSP）Hi6402音頻晶元，支持24bit高保真音頻文件，一體化音腔，第二代智能功放包裝清單手機（電池內置） x1中式充電器 x1數據線（Type-C頭） x1半入耳式線控耳機 x1點紋透明保護殼 x1快速指南 x1華為手機三包憑證 x1取卡針 x1金卡會員卡 x1保修政策全國聯保，享受三包服務質保時間1年質保備註主機1年，電池6個月，充電器1年客服電話400-830-8300；400-690-2116；800-830-8300電話備註周一至周日：8:00-20:00詳細內容自購機日起（以購機發票為準），如因質量問題或故障，憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明，享受7日內退貨，15日內換貨，15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務！注：單獨購買手機配件產品的用戶，請完好保存配件外包裝以及發票原件，如無法提供上述憑證的，將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>>

編輯點評： 華為P9是華為首次與世界頂級攝影廠商徠卡合作的最新產物，而「徠卡雙攝」則成為了這款產品的最大來頭。如此，在拍照方面，用戶可以感受到更多不一樣的地方，比如一直讓攝影大師們最為喜愛的黑白模式也會繼續在華為P9 上大放異彩，對於攝影愛好者來說，華為P9 值得品鑒，喜歡的朋友可以關注看看。

華為P9

【參考價格】2188元

【商家名稱】阜陽惠鑫通訊數碼廣場店

【聯繫電話】13905586087/13955887556

【聯 系 人】胡威

【聯繫 QQ】86786879

【聯繫地址】阜陽市潁河西路東方數碼廣場萬家福超市入口1樓電梯左拐

【網店地址】http://s.zol.com.cn/shop_165852/

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