【手機中國合肥OPPO R9 Plus報價】OPPO R9 Plus在外觀採用了和R9一樣的設計，在機身側邊採用了全新的「凝光腰線」設計，使得R9 Plus 邊框也與后殼更加融合，過渡手感更加舒適。另外全新的天線工藝讓該機整機的金屬金屬佔比提升至98.02%，而前置指紋識別的設計，擁有快至0.2秒的識別速度，整機的使用更加方便。目前該手機在商家"掌萬手機(分期)"【聯繫電話18655192622】處有售，報價為2799元，到店購買更優惠，保證全新正品，可官網查驗真偽。有意向的用戶不妨聯繫一下。

圖為 OPPO R9 Plus

OPPO R9 Plus在機身採用了6英寸大小的1080P顯示屏，顯示效果非常清晰。在硬體方面該機則擁有高通八核芯處理器，還有4GB+64/128GB的內存組合，運行全新基於Android OS 5.1的Color OS 3.0操作界面，整機的運行非常流暢。拍照方面該機則擁有前後雙1600萬像素的鏡頭組合，支持PADF相位對焦技術，拍照實力出眾。

圖為 OPPO R9 Plus OPPO R9 Plus（全網通）上市日期2016年03月手機類型4G手機，3G手機，智能手機，拍照手機，音樂手機，平板手機，快充手機觸摸屏類型電容屏，多點觸控主屏尺寸6英寸主屏材質AMOLED主屏解析度1920x1080像素屏幕像素密度367ppi屏幕技術On-Cell全貼合技術窄邊框3.03mm屏幕佔比75.34%其他屏幕參數主屏色彩：1600萬色屏幕亮度：350±10%4G網路移動TD-LTE，聯通TD-LTE，聯通FDD-LTE，電信TD-LTE，電信FDD-LTE3G網路移動3G（TD-SCDMA），聯通3G（WCDMA），電信3G（CDMA2000），聯通2G/移動2G（GSM）支持頻段2G：GSM 850/900/1800/19002G：CDMA1X BBC03G：WCDMA B1/2/5/83G：TD-SCDMA B34/393G：CDMA EVDO BBC04G：TD-LTE B38/39/40/414G：FDD-LTE B1/3/54G+：TD-LTE B38/39/40/414G+：FDD-LTE B1/3SIM卡雙卡，Nano SIM卡WLAN功能雙頻WIFI，IEEE 802.11 a/b/g/n/ac導航GPS導航，A-GPS技術連接與共享WLAN熱點，藍牙4.0，OTG，VoLTE操作系統Color OS 3.0（基於Android 5.1）核心數真八核CPU型號高通 驍龍Snapdragon MSM8976CPU頻率1.8GHzGPU型號高通 Adreno510RAM容量4GBROM容量64GB存儲卡MicroSD卡擴展容量128GB電池類型不可拆卸式電池電池容量4120mAh其他硬體參數支持VOOC閃充，0.2秒極速解鎖，1600w前置臻美自拍攝像頭攝像頭類型雙攝像頭（前後）後置攝像頭1600萬像素前置攝像頭1600萬像素感測器類型CMOS閃光燈LED補光燈（雙色溫）光圈主f/2.0，副f/2.0廣角前置78.1°，後置77°焦距/範圍後置微距8cm攝像頭特色前置五鏡式鏡頭，後置六鏡式鏡頭視頻拍攝4K（3840x2160，30幀/秒）視頻錄製拍照功能普通拍照，超清畫質，全景模式，專業模式，濾鏡，極致美顏，雙重曝光，全景自拍，自拍補光，EIS視頻防抖造型設計直板機身顏色金色，玫瑰金手機尺寸163.1x80.78x7.4mm手機重量185g機身材質金屬機身操作類型物理按鍵感應器類型重力感應器，光線感測器，距離感測器，指紋識別，陀螺儀，電子羅盤，霍爾感測器，地磁感測器指紋識別設計前置指紋識別機身介面3.5mm耳機介面，Micro USB v2.0數據介面音頻支持支持MIDI/MP3/AAC等格式視頻支持支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式圖片支持支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式常用功能秒錶，計算器，電子詞典，備忘錄，日程表，記事本商務功能飛行模式，電子郵件，世界時間，數據備份，辦公工具，防火牆服務特色新浪微博，微信，QQ，百度地圖，WPS，淘寶，主題商店，軟體商店， 閱讀，遊戲中心，雲服務，雲筆記，購物中心，手機管家其他功能參數微信記步包裝清單主機 x1耳機 x1數據線 x1充電器 x1SIM 卡通針 x1保護套 x1保修卡 x1保修政策全國聯保，享受三包服務質保時間1年質保備註主機1年，電池6個月，充電器1年客服電話400-166-6888電話備註此熱線需按當地市話標準進行收費詳細內容自購機日起（以購機發票為準），如因質量問題或故障，憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明，享受7日內退貨，30日內換貨，30日以上在質保期內享受免費保修等三包服務！注：單獨購買手機配件產品的用戶，請完好保存配件外包裝以及發票原件，如無法提供上述憑證的，將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>>Vellamo測試多核3363，金屬2790

編輯點評：OPPO R9 Plus 配備6英寸大小的顯示屏幕，同時配備的還有4120mAh的大電池來保障整機的續航，而另外在拍照方面該機1600萬像素的前置鏡頭和R9一樣出色，支持美顏4.0技術;而1600萬像素的後置鏡頭則讓整機的拍照實力有了很大的提升。

【參考價格】2799元

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