【手機中國合肥報價】小米MIX，開創性的在 6.4英寸的超大屏幕上，屏幕佔比達到了 91.3%。延續了小米的發燒精神，小米MIX 依然是旗艦級的性能配置。選用了高通迄今為止最快的旗艦處理器——驍龍821。 同時搭配 6GB 的內存，以及下一代存儲技術 UFS2.0, 存儲容量高達 256GB。目前該機在手機中國推薦經銷商「五星電訊(品牌手機專賣)」處報價為4080元，喜歡的朋友不妨去商家的實體店鋪了解一下。

圖為 小米MIX

全面屏，這是一項不可思議的黑科技。為了實現正面幾乎只有屏幕的設想，小米MIX去掉了表面傳統的聽筒、紅外距離感應器，設計了一個僅為普通相機 50% 體積的微型前置相機。深度定製了一塊 17：9 的超大圓角屏幕，這不僅保持了全面屏最佳的視覺比例，還可以順暢地使用虛擬按鍵進行系統操作。 硬體方面，小米MIX採用6.4英寸屏幕，驍龍821,4+128GB，1600萬像素PDAF相機，4400mAh電池，支持QC3.0，支持高精度SAP輔助定位，支持HD高清音質。並且MIX還有尊享版，搭配6GB運行內存，以及下一代存儲技術 UFS2.0, 存儲容量高達 256GB。

圖為 小米MIX

編輯點評：從小米誕生的第一天起，就以「為發燒而生」作為使命，多年來也一直踐行。每一次的黑科技都讓米粉們為之狂熱，而近年來由於國內其他廠商的不斷發力，使小米原來在市場中所向披靡的好時光漸漸遠去。小米MIX 的橫空出世被霸道總裁寄予厚望，小米MIX 是否會讓小米重回國產手機的寶座，我們拭目以待。

【參考報價】4080元

【推薦商家】五星電訊(品牌手機專賣)

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