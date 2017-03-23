【手機中國 深圳報價】對於手機中無線充電技術，想必不少網友尤其是三星手機用戶都不為陌生，然而此前就有傳聞稱蘋果下一代iPhone將配備無線充電這一技術，不過最近的一則消息表明下一代iPhone搭載無線充電技術或將化為泡影。

？？？ 無一例外，每當蘋果新一代手機發佈沒多久，網路上關於蘋果下一代的消息和傳聞就不絕於耳，並被媒體大肆炒作。中國用戶對蘋果手機的熱愛和痴迷程度，蘋果手機在中國市場的歡迎程度可見一斑。在iPhone8真正上市之前，iPhone 7依然是當前這個星球上最受歡迎的蘋果手機了，由於受iPhone8等傳聞的影響，iPhone 7的售價較上市時有大幅的滑落，目前iPhone 7國行在商家「就拍」進行「天天特價，0元起秒殺」的活動，在最新一期的活動中以73元的超低價格成交，感興趣的朋友可以訪問就拍官網www.9pai.net進行了解！

？？？ 最近幾個月，網上一直有蘋果與無線充電技術開發商Energous在秘密合作的消息，而且甚至還有一份來自於2014年的監管文件來證實這一點。不過，蘋果始終沒有正面承認自己的無線充電項目。

？？？ 蘋果之所以一直沒有採用改無線充電技術，一方面，可能是因為該技術仍不完善，滿足不了蘋果的要求；另一方面，Rizzone在採訪中透露，他們之所以再次改變計劃，是因為他們簽訂了一份大合同，對方要求Energous進一步精簡遠距離無線充電技術，而且必須是市面上首家使用該技術的廠商。而這個廠商基本可以確認就是蘋果公司。

？？？ 對於蘋果的「嚴格要求」Energous承諾的遠距離無線充電技術做成的時間，顯然已經超過下一代iPhone問世的時間，照這種說法來看想要在新iPhone實現無線充電看來還需要再多等至少一代產品。

？？？ 編輯點評：

？？？ iPhone每一代產品的革新都堪稱革命性的，iPhone 7相對於上一代的升級也不例外，攝像頭，防水性能都是可圈可點的。總的來說，iPhone 7對果粉來講還是非常值得入手的一部手機。作為正品行貨的報價，73元的成交價也創下了該機上市以來的新低，感興趣的朋友可以訪問「就拍」官網www.9pai.net進行了解！

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