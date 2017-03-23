青春任我行，不負好時光！好玩不坑錢的良心網游《桃花源記2》公測正在火爆進行中，新服「王者歸來」緊急加開，明日12點正式開啟！

同時，《桃花源記2》攜手可口可樂開啟的青春校園行活動第一站現已落下帷幕，玩家試玩擠爆全場，校花親自邀約「哥哥來新服王者歸來陪我抓寵物」，更有桃源主題定製可樂免費放送，精美周邊參與即得！快來一起看一看！

[吃驚！現場互動無縫切換虛擬桃源]

北京吉利大學，成為了此次《桃花源記2》與可口可樂青春校園行的第一站。作為首發站，《桃花源記2》此行不僅向同學們展示了遊戲精緻唯美的畫面，還和同學們開啟了一次特別的遊戲之旅！通過現場的互動遊戲與遊戲內的試玩體驗相互結合，帶領同學們感受遊戲的奇妙之處，搶先體驗VR回合的奇妙樂趣！

[油膩！校花舉牌邀約哥哥一起抓寵]

在此次校園行中，《桃花源記2》和可口可樂的工作夥伴們不僅貼心的為大家舉行了許多趣味互動小遊戲，而且參與試玩的同學們還會獲得精美的遊戲周邊獎勵哦，更有1000罐桃源主題定製可樂現場免費放送，獎勵多多！

而整場活動中最令人感到驚喜的是，北京吉利大學的校花許萌現身遊戲現場，還親自擔任《桃花源記2》的新手指導員，帶領大家體驗遊戲。而就在活動火熱進行中的時候，一位長相酷似鹿晗的玩家現身活動並加入遊戲，現場演繹了一場桃源純情男主角邂逅校花的戲碼，引得現場小夥伴們的一陣尖叫！

作為校花大選參賽選手之一的許萌也並沒有忘記趁此時機為自己拉票，除了和同學們親密互動外，她還表示自己即將進入新服「王者歸來」開啟冒險，更現場舉牌邀約GG們一起去新服抓寵物，你們確定只是去抓寵物嗎？

[公測火爆 史上最強福利豪情放送中]

《桃花源記2》公測正在火爆進行中，新區開服福利攜手公測豐厚大禮雙線出擊，開啟福利轟炸模式！果粉福利iPhone 7免費送、珍貴獸決禮包、寶石禮盒以及升一級送十元活動等，還有價值2888的公測大禮包，參與遊戲即可獲得！不僅如此，更有7天簽到領神獸錦仙子，以及貼吧論壇鬆緊票活動，超多福利，等你來拿，趕快加入吧！

這回合，約真校花

好玩不坑錢的良心網游《桃花源記2》公測火爆進行中

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