官方確認Switch左手柄信號問題 將返廠免費維修！北京新浪網 (2017-03-23 11:51)
任天堂Switch剛發售的時后，有不少期待已久的玩家在進行遊戲時發現左手柄出現了信號阻斷的問題，而最近任天堂發現了問題出現的根源，並針對這一情況發表了調查報告。
美國任天堂官方通過遊戲網站KOTAKU發表公告稱，Switch左手柄信號問題是因為在量產引起，目前這一問題已經被發現，今後生產的Switch將不會再次出現這個信號的問題。
任天堂方面在公告中表示，Switch左手柄出現信號阻斷的問題並非因為設計出錯，而是要歸咎於生產商在量產階段出現的問題。不過這一問題出現的範圍並不大，而且只要對這些出現問題的手柄進行簡單的維修即可解決。
對於目前已經發現信號阻斷問題的用戶，任天堂建議他們立即聯繫官方客服，尋找解決途徑。任天堂方面將在一周內修復手柄並郵回給玩家，當然維修和郵寄都免費。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
繪圖工作站．Lenovo 繪圖工作站．Quadro 繪圖 工作站．微星 繪圖工作站．華碩 繪圖工作站．ASUS 繪圖工作站．惠普 繪圖工作站．ASUS 華碩 繪圖工作站．Quadro 繪圖工作站．微星 17.3吋 繪圖工作站．HP 繪圖工作站．宏碁 繪圖工作站．msi 繪圖工作站．ACER 繪圖工作站
- 【CITIZEN Eco-Drive】意志力牽動光動能三眼腕錶(AT2360-59
- BuyJM加強型黑洞洞板四層架附工業輪+3組圍欄120x45x190cm-D
- 抗寒★贈暖蛋【BUFFALO】內建3.5吋7200轉 USB3.0 3TB外接硬
- 【H-CT】三角設計款真皮腰包(A200-Z)
- 【日本長谷園伊賀燒】遠紅外線節能日式炊飯鍋(2-3人)
- 【華碩B150平台】{赤龍戰神II}i5四核GTX1050TI獨顯SSD電玩
- LOEWE 西班牙皇室品牌羅威兩環扣太陽眼鏡(墨綠) SLW785-06V
- 【COACH】方便整理 PVC / 拉鍊式多功能長夾(卡其藍)
- 海克力士 五層鍍鉻鐵架120x45x240cm
- 喜特麗 歐化雙口檯面爐(不鏽鋼色+天然瓦斯適用) JT-2009S
國外妹子COS《尼爾》2B小姐姐 裙擺飄飄惹人遐想！【北京新浪網】
紅色iPhone特別版上手：蘋果又一次創造了流行色【北京新浪網】
三星S8下周發 Note 7正式退出歷史舞台【北京新浪網】
諾基亞8設計圖曝光：採用蔡司雙鏡頭？【北京新浪網】
《學園默示錄》原作者佐藤大輔因病去世 享年52歲【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》