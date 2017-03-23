NBA／PG猛飆分 溜馬仍不敵塞爾提克NOWnews今日新聞 (2017-03-23 10:56)
溜馬球星Paul George在23日面對塞爾提克的比賽中表現出色，狂砍全場最高37分，無奈獨木難撐大局，塞爾提克此役所有上場球員皆有分數進帳，多點開花的情況下以109比100擊敗溜馬。
在半場打完便落後7分的情況下，George在第三節試圖帶領球隊吹起反攻號角，單節連投帶罰一共有14分進帳，但塞爾提克技高一籌，包含Marcus Smart槍響時進算加罰得手，單節以將近7成的命中率攻下39分，將領先優勢再度擴大。
進入決勝節溜馬並未放棄，靠著Jeff Teague的三分球得手，溜馬打出一波13比2的攻勢將落後縮小至只有6分差，不過塞爾提克靠著Isaiah Thomas和Al Horford穩住領先優勢，終於鎖定勝局。
總計George囊括全場最高37分，不過決勝第四節雖有9分進帳，但10次出手只命中3球，關鍵時刻命中率不佳讓溜馬追分更加困難。
Teague攻下溜馬次高的25分，除了他跟George之外溜馬並未再有球員得分突破雙位數。
反觀塞爾提克是全員開火，上場9名球員皆有分數進帳，並有5人得分上雙，Thomas拿下全隊最高25分，其中有11分是在第三節所攻得，是球隊得以拉開比分的功臣。
Avery Bradley攻下綠衫軍次高的18分並抓下8籃板，Horford則是有15分、8籃板、8助攻的全面成績。
贏球後塞爾提克戰績來到46勝26敗，持續保持東區第2，距離排名第1的騎士也還在追擊範圍內，輸球的溜馬戰績為36勝35敗，在東區排名第6，不過僅領先第7的公鹿0.5場勝差，和第8的熱火也僅有1場勝差。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- SKII R.N.A 超肌能緊緻活膚霜(超值組)
- RANDERS 伸縮溜冰鞋整套組 #L (38-41)
- SK-Ⅱ 超肌因鑽光淨白精華(30ml)
- 《KOSNEY 花語呢喃》加大100%天絲TENCEL四件式兩用被床包組
- 【微星Z270平台】I7-7700K四核{秋葉幻境} 240G SSD GTX1060
- 【AS】吉兒大扶手網布辦公椅
- 石頭記千手觀音菩薩項鍊-白玉髓(生肖鼠)
- 法國 Julbo 幼兒太陽眼鏡 - Bubble (螢光綠/湖水藍)
- 【NIKE】WMNS AIR HUARACHE RUN PRM(鱷魚紋氣墊武士休閒鞋/
- 抗寒★贈暖蛋【BUFFALO】2.5吋 軍規防震1TB行動硬碟(HD-PZF1
人工智慧段子：機智的人類最後以扣電池勝出【北京新浪網】
日職【NOWnews今日新聞】
加藤英樹：ZEN的后盤不是BUG 已推出個人PC版本【北京新浪網】
陝媒:韓國無碾壓國足實力 中國球員水平已提升【北京新浪網】
費德勒坦言對網球非一見鍾情 談退役：仍享受參賽【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》