溜馬球星Paul George在23日面對塞爾提克的比賽中表現出色，狂砍全場最高37分，無奈獨木難撐大局，塞爾提克此役所有上場球員皆有分數進帳，多點開花的情況下以109比100擊敗溜馬。

在半場打完便落後7分的情況下，George在第三節試圖帶領球隊吹起反攻號角，單節連投帶罰一共有14分進帳，但塞爾提克技高一籌，包含Marcus Smart槍響時進算加罰得手，單節以將近7成的命中率攻下39分，將領先優勢再度擴大。

進入決勝節溜馬並未放棄，靠著Jeff Teague的三分球得手，溜馬打出一波13比2的攻勢將落後縮小至只有6分差，不過塞爾提克靠著Isaiah Thomas和Al Horford穩住領先優勢，終於鎖定勝局。

總計George囊括全場最高37分，不過決勝第四節雖有9分進帳，但10次出手只命中3球，關鍵時刻命中率不佳讓溜馬追分更加困難。

Teague攻下溜馬次高的25分，除了他跟George之外溜馬並未再有球員得分突破雙位數。

反觀塞爾提克是全員開火，上場9名球員皆有分數進帳，並有5人得分上雙，Thomas拿下全隊最高25分，其中有11分是在第三節所攻得，是球隊得以拉開比分的功臣。

Avery Bradley攻下綠衫軍次高的18分並抓下8籃板，Horford則是有15分、8籃板、8助攻的全面成績。

贏球後塞爾提克戰績來到46勝26敗，持續保持東區第2，距離排名第1的騎士也還在追擊範圍內，輸球的溜馬戰績為36勝35敗，在東區排名第6，不過僅領先第7的公鹿0.5場勝差，和第8的熱火也僅有1場勝差。