WBC／葉立奇、麥考臣追加安打 美4:0領先波多黎各NOWnews今日新聞 (2017-03-23 11:05)
第四屆世界棒球經典賽冠軍戰，今天在道奇球場開打，美國隊出戰波多黎各，5局上美國隊靠著Christian Yelich（葉立奇）、Andrew McCutchen（麥考臣）敲安打追加分數，目前美國隊以4:0領先。
美國隊先發投手Marcus Stroman先發主投4局無失分，沒有被敲出任何安打，1保送、3三振，表現十分優異。
美國隊3局上由Ian Kinsler敲出中外野2分砲先馳得點，5局上美國隊攻勢再起，Ian Kinsler又敲安，Adam Jones獲保送後，Christian Yelich敲出右外野安打再下一城，Andrew McCutchen在兩人出局後，敲出內野安打，讓美國隊單局再拿2分擴大領先。
波多黎各先發投手Seth Lugo，主投4局，被打5支安打失4分，7次三振，4保送，無法投完5局就提前退場。
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