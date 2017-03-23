第四屆世界棒球經典賽冠軍戰，今天在道奇球場開打，美國隊出戰波多黎各，5局上美國隊靠著Christian Yelich（葉立奇）、Andrew McCutchen（麥考臣）敲安打追加分數，目前美國隊以4:0領先。

美國隊先發投手Marcus Stroman先發主投4局無失分，沒有被敲出任何安打，1保送、3三振，表現十分優異。

美國隊3局上由Ian Kinsler敲出中外野2分砲先馳得點，5局上美國隊攻勢再起，Ian Kinsler又敲安，Adam Jones獲保送後，Christian Yelich敲出右外野安打再下一城，Andrew McCutchen在兩人出局後，敲出內野安打，讓美國隊單局再拿2分擴大領先。

波多黎各先發投手Seth Lugo，主投4局，被打5支安打失4分，7次三振，4保送，無法投完5局就提前退場。