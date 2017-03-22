欲知水土災害成因？ 羅東自然教育中心研習告訴你NOWnews今日新聞 (2017-03-23 11:08)
「水」的問題來自「土地」的問題，人為的土地利用方式也可能是引起水土災害的成因。為讓民眾了解水土災害發生的機制與原因，林務局羅東林區管理處羅東自然教育中心辦理「水」與「土地」研習活動。
羅東自然教育中心表示，回首台灣近年來水土災害的次數日益增加，先進的科技似乎沒有為我們減少水土災害的發生。在全球極端氣候發生頻率越來越高的狀況下，災害風險也令人擔憂，水利工程設施面臨強大的挑戰。「水」的問題來自「土地」的問題，人為的土地利用方式也可能是引起水土災害的成因。為此，該中心特地舉辦「水」與「土地」研習活動，研習內容將透過實驗與遊戲，解析水土災害發生的機制與原因，共同思考防洪減災的對策。
羅東自然教育中心同時表示，這項活動共有兩梯次，分別在4月26日與5月10日13：30～16：00。第一梯次自即日起至4月19日受理報名。第二梯次則報名至5月3日17：00，額滿為止。每梯次名額上限32人，費用每人100元。活動對象為有興趣從事環境教育創意教學者，或於宜蘭縣各國中小任職之現任教師。希望透過本次研習，協助教師進行防災教育課綱教學時，有更多的題材及資源進行課程設計。歡迎對議題有興趣或想了解更多水土災害的朋友一同來參加精彩的研習活動！活動詳情請參考羅東自然教育中心部落格（http://luodong-nec.blogspot.tw），網站上有詳細的活動訊息及活動簡章可下載，或來電羅東自然教育中心（03）954-0823洽詢。
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