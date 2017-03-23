WBC／前5局表現完美 史卓曼完全壓制波多黎各NOWnews今日新聞 (2017-03-23 11:16)
經典賽（WBC）美國對波多黎各冠軍戰，美國先發投手Marcus Stroman（史卓曼）前5局都讓波多黎各三上三下，5局結束，美國4比0領先波多黎各。
此戰波多黎各由大都會隊Seth Lugo先發，美國隊則是由藍鳥隊Marcus Stroman先發主投。3局上美國隊Jonathan Lucroy先靠保送上壘，接著Ian Kinsler轟出2分彈。
美國隊5局上Ian Kinsler、Christian Yelich、Andrew McCutchen連續安打再攻得2分，目前4比0領先波多黎各隊。
波多黎各先發投手Lugo投4局被擊出5支安打包括1轟，失4分，目前是由Joe Jimenez接手投球。
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