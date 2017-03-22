▲鴻海捐空氣清淨機,由社會處長楊秀川（右）代表接受。（圖／記者李清貴翻攝,2017.3.22）

天氣日漸回暖，蚊蟲也慢慢甦醒，為協助縣內社區照顧關懷據點，避免蚊蠅滋長，鴻海教育基金會特地捐贈72台「蚊取空氣清淨機」給宜蘭縣政府，22日上午舉行捐贈儀式，由縣府社會處長楊秀川代表接受。

現在正值初春，天氣日漸回暖，蚊蟲也慢慢甦醒，為協助縣內社區照顧關懷據點，能在社區內健康的從事各項活動，除呼吸好空氣外，也能避免蚊蠅滋長。宜蘭縣政府特結合鴻海教育基金會辦理「蚊取空氣清淨機捐贈計畫」，該基金會決定捐贈2616台夏普「蚊取空氣清淨機」給全台灣各縣市政府，並轉交給經衛生福利部列冊的「社區照顧關懷據點」使用，宜蘭縣獲捐贈72台。 宜蘭縣政府社會處長楊秀川在受贈典禮致詞時表示，感謝鴻海教育基金會善盡企業社會責任，襄贊宜蘭縣。未來希望持續透過結合不同社福資源，提昇宜蘭縣的社區照顧關懷據點的質與量。

社會處表示，為落實預防照護普及化及社區化，發揮長期照顧社區化之預防功能，以建立社區照顧支持系統，並透過在地化社區照顧，使失能老人能留在社區生活。縣府積極輔導縣內有意願辦理社區照顧關懷工作的機構、人民團體、社區發展協會等單位，於縣內各鄉鎮市設置社區照顧關懷據點，提供社區老人關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務、餐飲服務、健康促進活動及長青學苑等服務，以提供在地的初級預防照護服務。