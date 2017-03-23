（中央社記者陳葦庭台北23日電）英國國會附近今天發生恐攻，觀光局統計，台灣在英國旅行團共6團177人均安，業者也表示，英國恐攻多少會影響旅客前往意願，但目前無接獲退團要求。



英國國會大廈在當地時間22日下午發生攻擊事件，1名男子開車在西敏橋衝撞行人，接著撞上國會圍欄，下車持刀襲警，據報導，被刺員警不幸身亡，目前已證實有5人死亡，至少20人受傷。



觀光局表示，目前統計台灣旅行團有6團共177人正在英國旅遊，其中雄獅2團68人、東南3團77人、康福1團32人，均無團體受到影響，所有團員均平安。



雄獅旅遊總經理游國珍表示，目前尚無接到尚未出發的旅客表示要退團，但由於事發地點位在英國國會大廈、西敏橋等著名景點，若是到時英國政府在附近進行管制，行程將會調整，改為路過觀光方式。



他分析，受到英鎊大跌影響，今年英國旅遊創下史上最低價格，和往年相比減1萬5000元，光是雄獅旅遊一家旅行社，到月底就有200多人即將出團，可見英國旅遊熱度。



他評估，這次恐攻多少會影響國人赴英旅遊意願，但由於匯率下跌、機位供給多，英國團費已經創下史上最低價，其他國家取代性低，加上恐攻多是孤狼式攻擊難以預測，因此不像暴動或是政變會直接衝擊當地觀光。1060323