雷霆隊在主場迎戰76人隊，威斯布魯克再度演出大三元，雷霆以122比97輕取對手。



雷霆隊全場比賽抓下了54個籃板，多出對手29個。助攻也比對手多出7個。



威斯布魯克上場三節，得到18分11籃板14助攻，拿下本季第35次大三元。肯特24分11籃板，歐拉迪波18分。



76人隊板凳出發的後衛史塔斯卡斯20分，蕭龍13分6籃板。



