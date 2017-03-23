遭到通緝的陳姓女子為了躲警察，在高雄市大樹區山上的工寮躲了一個星期，受不了蚊子太多，一下山就被巡邏員警查獲。



高雄市警局保安大隊說明，當時是看到兩名男女共乘機車，戴了安全帽但是沒有扣好帽帶，盤查查出其中女子是通緝犯。陳姓女子供稱，她自知會因為毒品案遭到通緝，事先躲到山上工寮，在墓地當臨時工。陳姓女子說，她受不了山上蚊子太多，剛下山要到男朋友家洗澡，半途就被攔查。



(中廣記者林憲源 圖:高市保安大隊提供)



