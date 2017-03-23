（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海若要布局東芝記憶體，傳出有新條件。日媒報導，東芝記憶體可能在2018年度股票上市，東芝藉此希望投資基金重視東芝記憶體的價值。



日刊工業新聞報導，東芝對於旗下東芝半導體（Toshiba Memory）股權出售作業，將規劃東芝記憶體公司在2018年度股票上市作為前期進行。



報導指出，透過規劃東芝記憶體擬於2018年度上市計畫，東芝想向著重內部報酬率（IRR）、有意投資東芝記憶體的投資基金呼籲，重視東芝記憶體的價值。



外媒普遍預期，包括美國威騰電子（Western Digital）、台灣的台積電（2330）、鴻海集團，以及韓國企業和歐美投資基金等，有意參與東芝記憶體競標。



朝日新聞日前報導，東芝半導體競標作業將於3月底截止，包括同業、投資基金和大企業等，超過10家企業和基金單位對東芝半導體競標有興趣。



不過日本產經新聞日前報導，針對東芝有意出售旗下東芝記憶體股權一事，日本政府擔心東芝半導體記憶體的高階技術外流、擔心安全保障的因素，日本政策投資銀行和日本官民基金「產業革新機構」（INCJ）等公眾基金，有意與美國的投資基金合作，投資東芝記憶體。



報導引述關係人士談話指出，日本政策投資銀行和日本官民基金「產業革新機構」INCJ將擁有東芝記憶體超過1/3的股權，因此可望擁有否決權，美國相關基金取得近2/3股權。



日本東京證券交易所日前宣布，15日東芝股票被指定為有下市風險的「監理股」。如果確認東芝能改善，才能解除「監理股」、「特注」，如果無法獲得批准，東芝就必須下市。



南韓媒體The Korea Herald日前報導，SK海力士（SK Hynix）有意攜手鴻海集團參與收購東芝旗下半導體晶片事業。



東芝2月24日董事會通過分拆旗下半導體新公司協議，稱為東芝記憶體（Toshiba Memory）的新公司，相關分拆協議將於3月30日股東臨時會上提請通過，預計4月1日生效。1060323