NBA芝加哥公牛隊中鋒洛佩茲與多倫多暴龍前鋒伊巴卡，在昨天比賽中打架，NBA官方宣布，兩人將被禁賽一場，禁賽期間扣發薪水。



據報導，洛佩茲由於禁賽損失的薪水為12.07萬美元，而伊巴卡損失11.14萬美元。



昨天公牛做客對陣暴龍，第三節還剩3分58秒時，洛佩茲與伊巴卡發生衝突，兩人不止噴垃圾話，還用上拳頭互相毆打，籃球場變成拳擊擂台，場面一度十分混亂。最終兩人都被驅逐出場。



公牛隊今天主場迎戰活塞，洛佩茲無法登場；而周五猛龍客場挑戰熱火，伊巴卡將無法出場。



此外暴龍助教馬克羅瑞由於上前推擠公牛前鋒米羅蒂奇，也被聯盟罰款1.5萬美元。



(圖片來源 NBA官網)



