兩岸/許勝雄：監督條例應盡快完成立法中央網路報 (2017-03-23 11:01)
內政委員會22日審查兩岸協議監督條例草案，但因民進黨順應時代力量要求，提案主張監督條例應退回院會，決定是否與其他委員會聯席審查，國民黨並不同意，朝野無共識下，內政委員會召委、藍委曾銘宗在協商時宣布休息，下午更直接宣布散會，23日早上再繼續開會，等於22日是零進度。
對於監督條例立法，許勝雄向中評社表示，監督條例應該趕快審議，兩岸因很多互動，當時希望建立一個稽核管理體系，這體系如果沒有做好，會讓兩岸要往前走時，很多灰色地帶無法釐清，條例過了以後才有一個有效監督體系，接著像服貿、貨貿也才能做後續推動工作，這是很重要的門檻。
許勝雄也說，當時太陽花學運時，也是為了讓監督體系能完備，所以才快速做討論，設定一個可以被執行管理的體系，這有利於兩岸往前走，條例過了後，兩岸也才能往和平穩定方向邁進。
至於監督條例立法後，對目前兩岸僵局是否有利？許勝雄指出，這有利兩岸往前推動的步伐，雙方互動時也可以有個遵循，台灣也等於釋出善意，應該是正面的作用，企業界或社會大眾都希望這管理體系趕快完成。
而民進黨雖說監督條例是優先法案，但執政十個月都未提出處理，是否態度上較模糊？許勝雄認為，誰先推動是牽涉到大家對一件事的認知，但這案本身應該不分黨派，這是要建立兩岸之間一個往前推動，或整個管理體系的基本規範，所以對所有政黨跟社會都一樣，朝野一起推動，趕快通過比較重要。（閻光濤編）
【中央網路報】
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