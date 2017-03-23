【中央網路報】

王智盛。（中評社攝） 針對最近的兩岸情勢，兩岸政策協會秘書長王智盛接受中評社訪問表示，博鰲論壇以往是國民黨執政的兩岸重要平台，現在重要性降低，因此台灣代表蕭萬長到底見了誰已經不重要，重要的是，民進黨上台應該採取怎樣兩岸互動新模式？王智盛，台灣大學國家發展研究所博士，曾任金門大學海洋與邊境管理學系助理教授、澳門科技大學行政管理學院客座教授、復興廣播電台兩岸脈動節目主持人、行政院大陸委員會研究員，除了擔任兩岸政策協會秘書長，也是台灣世代智庫董事。2017博鰲亞洲論壇預定23日在海南博鰲登場，今年大陸由政治局常委、國務院副總理張高麗出席，蕭萬長以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，預定24日抵達海南。王智盛告訴中評社，今年要關注中國大陸外交戰略佈局有兩項，一個是一帶一路國際合作高峰論壇，一個是就是美國退出TPP（跨太平洋夥伴協定），中國下一步怎麼走，這兩項會形塑中國在亞太洲的領導地位。他說，蕭萬長在今年博鰲論壇到底見了誰？不會是外界關切焦點。王智盛認為，過去國民黨執政，兩岸重要平台包括：博鰲論壇、紫金山企業家峰會、國共論壇以及海峽論壇，在民進黨上台快一年，兩岸平台可以發揮作用愈來愈低，這些平台若不能發揮應該有的效果，兩岸應該怎樣進一步互動？他告訴中評社，陸委會主委張小月說過要努力找出兩岸互動新模式，才是台灣跟大陸都要冷靜思考，哪些是可以取代國民黨執政，繼續維持兩岸關係，哪些可以在平台獲得解決。王智盛說，當然外界也關注下個月在美國進行習特會，他認為中美關係從特朗普當選到現在，必須維持穩定和諧，兩岸關係也才能維持穩定和諧，美國若過度把台海關係當成籌碼，不是回到大國交往，台灣處境是非常不確定，也只有中美穩定交往，可確定的互動過程，蔡政府才可以繼續與大陸與美國一定互動，不會造成彼此誤判與誤解。至於形塑中國在亞太洲的領導地位，除了一帶一路，第二個就是中國是否會加入及主導TPP遊戲規則制訂？王智盛告訴中評社，美國退出TPP，中國趁這個時間進入，本身是有戰略的議題，但TPP遊戲規則，先前經歷各國談判過程，初步達成一定默契，這些遊戲規則不是這麼容易被推翻。他說，站在主觀立場，應該樂觀看待中國加入TPP。王智盛說，畢竟TPP屬於高標準高規格的區域經濟整合，中國一旦進入TPP，當然可以調整，好比環保標準，可以微調，但不可能完全沒有，這對中國內部改革反倒是一股推力，以適用TPP更高規格，讓中國內部進行調整，讓中國可以更快速跟國際接軌，未嘗不是好事，王智盛也大膽研判，中國改革領導者可能對於中國加入TPP帶來的內部改革，是有所期待。他說，站在客觀立場來看，中國要參與TPP不是問題。王智盛認為，當然中國也要經歷與原先加入TPP國家的談判，以中國這麼重要的經濟體不至於會排除，但想要主導TPP，難度比較大，就算沒有美國，還有日本存在，加上TPP是高標準高規格的區域經濟整合，中國想拉回跟RCEP（東南亞區域全面經濟夥伴協定）一樣，將喪失TPP存在的意義。（閻光濤編）