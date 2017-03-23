【中央網路報】

成大航空太空工程學系主任兼研究所所長賴維祥接受中評社訪問，談台灣自製戰機的機會與挑戰。（中評社攝） 蔡政府上台宣示啟動國機國造，曾經參與IDF（經國號戰機）研發的成功大學航空太空工程學系主任兼研究所所長賴維祥22日接受中評社訪問表示，國機國造在IDF之後已相隔近30年，現在應該把國機國造、投資航天科技，當成台灣一個有重工業的轉換期，時間上也不能再磋砣了。賴維祥是台灣大學機械研究所碩士、成功大學航空太空工程研究所博士，現任成大航空太空工程研究所系主任、先進動力系統研究中心主任等職，主要學術研究專長包括：噴射推進系統，燃料電池及新能源，無人飛機及航空運動，快速原型技術，霧化及噴霧科技，實驗流體力學及燃燒。台灣軍方於今年2月間和國家中山科學研究院航空研究所簽署新式高教機委製協議書暨合作備忘錄。根據國防部規劃，軍方將生產66架超音速高級教練機，預計2019年可出廠首架原型機，並在2020年進行首飛。但台海局勢及美中台關係發展有很大的不確定性，對於台灣國機國造面臨的挑戰與機會，賴維祥提出他的看法。國機國造在政治層面上，牽動了兩岸關係敏感的神經，賴維祥向中評社表示，我們期待兩岸是和平的，但和平的條件不是建立在要一面的倒向哪裡，擁有一定的自我防衛力量，還是有必要的。現在最主要是兩邊體制不同，台灣要維持現有的體制，沒有一定的防衛能力是有困難的，這也是台灣必要的作為。賴維祥指出，從產業發展上看，國機國造基本上是很重要的策略。早期，他有機緣參與了IDF的研發過程，當時是在中科院，是真正的國機國造，但那已經將近30年前的事了。他表示，那一代的年輕工程師，現今也已有相當年紀了，當年有經驗的工程師、迄今仍留在中科院的人數已經很少，時間上已不能再等，這個時機點上啟動 ，對台灣確實非常重要，再過個五年，大概都要退休了。賴維祥告訴中評社，國機國造從技術層面上來講，台灣擁有的並不完整，若干的技術在當時都有學到，但完整性仍有所不足，未來這段時間就是要去補強不足的那部分，尤其是比較屬於噴射推進、引擎、導航控制及尖端材料等方面都需要補強。至於國機國造的主要合作對象？賴維祥表示，目前不知是否有這個機會，但基於過去的合作經驗，和美國合作還是有可能的；但能否像過去美國大規模的和台灣合作的做法，機會恐怕不是很高，記得研發IDF當年就有將近300人在美國，但那也是二、三十年前的事了。記者問，社會大眾對國機國造有寄望 ，但也有疑問，台灣到底有沒有國機國造自行研發的能力？投資到底值不值得？賴維祥答，國機國造的投資不能只用經濟層面來看，航天科技投資是火車頭，如果只從造機來看，只做幾架飛機，嚴格來說是絕對不划算的，但希望從這個過程中，讓台灣也成為一個有重工業的國家的轉換期。賴維祥進一步指出，過去這30年來，台灣做了很多零組件，但不會做系統，所以台灣沒有很好的重工業，勉強有一點點的汽車業，但包括火車、高鐵等都還是外來的，我們博物館裡擺的飛機也都是國外製造的飛機。他說，我們已經講了這麼久的產業升級，卻沒有火車頭工業，不知道要做什麼。所以，國機國造投資航天，從科技策略上來說，這是很重要的策略，他個人是很支持的。至於合作對象，他相信除了美國之外，歐洲也有可能，但要看如何找線索、路線去談判、協調。賴維祥還說，國機國造除了軍機之外，台灣要跨足民航機並不容易，但做一些輕型的飛機還是有機會的，特別是通用航空（除了民航商用與國防以外）如超輕飛機、商務小型客機等，台灣還有一些機會，這部分要看政府未來策略是否會投入。（閻光濤編）