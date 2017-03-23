日期:3月23日，中部兩支為球隊為季後賽資格打得頭破血流，最終主場作戰的公牛大勝活塞；奇才和老鷹為排名而戰，主場作戰的奇才艱難過關。以下是這兩場比賽的綜述：

活塞95-公牛117

公牛（34-38）本賽季與活塞戰成2-2。尼科拉-米羅蒂奇拿下了28分，吉米-巴特勒16分、12次助攻和5個籃板，傑弗里-洛文吉17分7個籃板，鮑比-波蒂斯12分6個籃板。

活塞（34-38）二連敗。馬庫斯-莫里斯和托比亞斯-，哈里斯各得14分，瓊-魯埃爾13分，斯坦利-約翰遜12分。安德烈-德拉蒙德只得8分，但搶下17個籃板。

賽前兩支球隊只有1場的差距。活塞居東部第九，公牛第十。公牛勝出后，兩隊戰績相同。他們與第八的熱火還在1.5場的差距。

在少了韋德之後，公牛仍然鬥志旺盛。不只巴特勒表現出色，米羅蒂奇也挺身而出，而今天，洛文吉更是成為奇兵。

洛佩斯首發出場，拿下公牛前4分。本節中段，公牛多點開花，打出一波13-0，一舉以25-13拉開差距。首節過後，公牛以32-23領先。

活塞一度將差距縮小到2分，但公牛未讓他們扳平。上半場最後1分鐘，公牛連得4分，以59-53領先。

公牛延續攻勢，以一波15-2開始第三節，在洛佩斯投籃命中后，他們以74-55領先。公牛此後繼續猛攻，將優勢擴大到20分以上，就此控制局面。

老鷹100-奇才104

奇才（43-28）結束二連敗。布拉德利-比爾拿下了28分9個籃板，約翰-沃爾上一場一分未得，但最後仍拿下了22分10次助攻，馬基夫-莫里斯在13分7個籃板，奧托-波特10分8個籃板。

老鷹（37-34）五連敗。蒂姆-哈達威拿下了29分，德懷特-霍華德14分16個籃板，丹尼斯-施勞德18分6次助攻，失誤達到10次。保羅-米爾薩普和肯特-巴澤莫爾缺陣。

奇才居東部第三，但此前連敗，他們的優勢已經非常小。

老鷹居東部第六，排名還有可能向前推進，但也有可能連季後賽門票都不保。

這是一場誰都不會輕易放棄的比賽，結果也拼到了最後時刻。

雖然少了兩名大將，老鷹打得非常頑強。上半場結束前，老鷹連得4分，以46-40領先。沃爾上半場如同夢遊，不但8投不中，而且兩次罰球也都偏出，竟然一分未得。

好在下半場他有所恢復。第三節他首次三分就命中，本節打了一半，他拿下7分，奇才將比分扳成57-57。沃爾本節拿下了12分，三節過後，奇才以67-57領先。

老鷹以76-72超出后，接下來4分鐘未能再投籃命中。奇才發動總攻，詹寧斯和比爾各投中一記三分，打出一波16-2后，在比賽還有5分32秒時以86-78取得優勢。

比爾繼續內突外投，比賽還有3分35秒時，他搶斷之後在快攻中暴扣得手，奇才以96-84取得了兩位數的優勢。

老鷹最後時刻瘋狂反撲。比賽還有10.6秒時，哈達威兩罰兩中，他們只以98-101落後。比爾兩罰一中后，老鷹出界違例，沃爾兩罰兩中，終於鎖定勝局。（吳哥）