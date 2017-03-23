一、比賽日期：

2017年4月28日報到，2017年4月29日-5月1日比賽

二、比賽地點：

成都彭山恆大酒店（恆大金碧天下，近黃龍溪景區旁）

三、競賽組別：

棋士晉級組（定級組到四級組）、西部棋王棋后組（三級棋士到候補棋協大師報名，）、棋協大師組（獎金20000元）、成人組（年滿十八歲的各界人士，最高申請二級棋士）

四、報名和報到：

（一）請參賽者依照競賽規程仔細填寫報名錶及食宿統計表，並把文件名改成帶單位名稱或個人發送到郵箱2929521346@qq.com，報名截止日期為2017年4月15日，過期報名大會有權拒絕或加收逾期管理費100元/人。2017年4月15日18：00前未正式發送報名單或已發送報名單尚未匯款的將自動視為無效，不能編入秩序冊印刷。

報名聯繫人：18980016535劉老師 13739486004侯老師

（二）報名后如有棄權、補報、換人者以書面形式上報賽會並經組委會批准。

（三）報名截止時間后已經報名但有特殊情況無法參加的，扣除參賽組織費及一天食宿費。

（四）參賽棋手每人交納參賽組織費200元，用於補充本次比賽場地，裁判及工作人員費用（證書費用待辦理時另計）。

（五）請參賽人員攜帶保險單原件和匯款憑證於2017年4月28日14：00后至成都黃龍溪恆大金碧天下酒店與會務組辦理相關參賽手續，領取秩序冊、參賽證和餐券等相關資料。

（六）運動員名單將於2017年4月25日在四川超玥國際象棋俱樂部微信公眾號（chaoyuechess）公示，請各報名單位和選手及時核對，如有錯誤請在當天與大賽組委會聯繫修改。

五、參賽棋手食宿規定：

（一）因比賽在成都黃龍溪景區內，五一節期間房費漲幅較大且房源緊張，希望入住的棋手儘快匯款確認，組委會按報名匯款的先後次序安排房間，本次用餐統一為自助餐，自願選擇。請在報名錶上詳細註明入住時間及就餐日期、人數。

（二）本次比賽安排在成都市彭山縣恆大酒店（五星標準酒店），住宿、餐標、報名費如下：

（1）4月28日-5月1日入住，房費：870元/人（住三晚只含早餐）

（2）4月29日-5月1日入住，房費：580元/人（住二晚只含早餐）

（3）午餐或晚餐均為自助餐，68元/人，自願訂購（4月15日前沒有預定自助餐的酒店不能保證現場購餐，故希望就餐的請提前預定）

（4）報名費200元/人

六、報名費、食宿費繳納方式：

（一）支付寶匯款賬號：41456245@163.com 侯冰

（二）銀行卡支付：匯款戶名：侯冰 賬號：6222 0844 0200 3297 471

開戶行： 工行銀行成都航空路支行

匯款后請及時與會務組聯繫，將匯款憑據截圖或拍照以備核對，並將簡訊「xxx單位或個人xx時xx分匯款xxxx元」發送到13739486004

七、賽事聯繫方式：028-85239949， 18980016535，13739486004

賽事信息更新和公佈請關注四川超玥國際象棋俱樂部官方微信chaoyuechess

本次比賽將使用視頻直播系統，意在使比賽公開透明。各位家長可以通過手機及時關注孩子比賽情況。具體觀看直播方法請諮詢四川超玥國際象棋俱樂部客服，客服微信號碼：chesschaoyue。掃描以下二維碼即可添加

八、比賽交通：

九、本次比賽解釋權歸大會組委會所有

十、酒店及附近景區信息：

酒店外景

附近景區：黃龍溪古鎮，新津寶資山公園，回龍灣果嶺公園