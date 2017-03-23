季前試車讓印度力量回歸現實：三大車隊遙遙領先北京新浪網 (2017-03-23 11:05)
印度力量車隊的騷粉塗裝
2016賽季印度力量車隊取得有史以來最好的成績，他們超過了威廉姆斯成為成績排名第四的車隊。基於這種自信，在新車VJM10的發佈儀式上，車隊老闆馬爾雅表示「躋身前三將是他們的目標，車隊總是懷揣偉大的夢想」。
但是經過冬季試車，印度力量的態度變得現實。車隊的副領隊芬利承認，季前試車表面梅賽德斯、法拉利和紅牛已經遙遙領先。
「法拉利的表現比我的設想要好很多。他說。哈斯的表現也超出了我的預期，我認為雷諾的工作很出色，比我們預期的好，邁凱輪則顯然比他們應該有的位置要低很多。很明顯我們的首要目標是保持第四，我們認為除非出現重大的錯誤，否則前三的位置是難以被撼動的。他們也不會犯這樣的錯誤。所以關於目標的問題解決了」，芬利說。
芬利認為印度力量與第一集團的圈速差距在1.5秒左右，他擔憂隨著賽季的深入差距會進一步擴大。「頂尖車隊現在只要解決可靠性問題即可，「他說，」落後的車隊沒有任何辦法能夠趕上他們。邁凱輪有可能，但除非他們解決引擎的問題「。
雖然印度力量車隊的表現低調，但芬利強調車隊對季前試車的效果感到滿意。「賽車性能達到了我們的預期。我們在排位賽還有一點可以提升的空間。我們與雷諾、紅牛二隊和威廉姆斯之間差距不大，可以說非常接近，目前威廉姆斯略佔優勢。正賽的表現可能完全不一樣，這正是我們正在努力解決的問題」。
（考拉）
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