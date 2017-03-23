日期:3月23日消息，邁阿密大師賽大幕拉啟，剛在印第安維爾斯奪冠的瑞士球王費德勒無疑是外界關注的焦點。著名網球專家彼特-波多發文對費德勒的表現進行了預測，編譯如下：

要從費德勒的履歷表中找出不足之處並非易事。如果真有的話，那就應該是邁阿密公開賽。羅傑上一次贏得這項北美硬地賽冠軍還是在2006年（他在2005和2006年完成邁阿密兩連冠）。那一年，他在決賽中戰勝的對手如今已經成為其團隊成員之一，也被認為是瑞士人今年有如此出色表現的工程之一——柳比西奇。

誠然，在這期間，費德勒來邁阿密參賽的次數只有6次，但這在一定程度上恐怕是因為那句老話：一朝被蛇咬， 十年怕草繩。或者根據費德勒的情況應該是，13次被蛇咬，來邁阿密膽戰心驚。

縱觀費德勒的職業生涯，其在硬地賽場的表現是如此出色，以至於他在邁阿密的「平庸」讓人吃驚。邁阿密無法成為瑞士人的福地，恐怕有許多原因。比斯坎灣的硬地場往往比印第安維爾斯的場地更慢，不同於加州沙漠地帶的乾熱，邁阿密的濕熱導致球速變慢。

背靠背參加這兩項賽事，需要橫跨美國東西部，對於球員身心來說都是考驗——尤其是在印第安維爾斯取得好成績的球員。在美國硬地賽場征戰一個多月後，優秀球員可能已經在考慮即將到來的紅土賽季及年度第二項大滿貫賽法網了，因此在邁阿密，動力也將成為左右球員發揮的重要因素之一。

雖然費德勒也曾兩次背靠背贏得這兩項北美硬地大賽的冠軍，但今時畢竟不同往日。球員的成績與其過去的經歷也有關聯。隨著時間的過去，費德勒在邁阿密的沮喪如同滾雪球一般，越來越大。早年的奪冠被後來的受挫所取代。想要「一雪前恥」，今年或許是個好機會。

2017年到目前為止，費德勒憑藉優異的表現加上無與倫比的好運氣營造出一場完美風暴。世界排名前兩位的穆雷和德約科維奇先後宣布因肘傷退出邁阿密賽。他們兩人包攬了過去六年的邁阿密賽冠軍。而在費德勒此前奪冠的兩站大賽上，他都沒有遇到德約科維奇和穆雷，這兩位都是很優秀的硬地賽球員，要在一項賽事中同時擊敗他們是極為艱巨的任務。費德勒本人也只有3次成功過（2009、2015年辛辛那提賽以及2008年美網）。

費德勒在紅土場之外的所有場地都取得過相當非凡的成績，除了法網外，他在其他三項大滿貫賽都至少5次奪冠，還贏得過很多大師賽頭銜，他曾7次在辛辛那提奪冠，上周，又在印第安維爾斯奪得第五冠。也正因此，他在邁阿密的表現令人不解。

瑞士人上一次參加邁阿密賽是2014年。時隔三年回歸，包括費德勒自己在內，沒有人料到他能在賽季前1/4段有如此搶眼的表現。現在的他有機會拿下賽季前三項大賽的冠軍。「贏得澳網和印第安維爾斯都是計劃之外的。」費德勒說，「我的目標本是在溫網之後能保持在前八行列。現在的表現遠超預期。」

邁阿密早就在費德勒今年的參賽計劃中，但如他所言，更多是因為他難以預料自己在1月能有怎樣的發揮，可能到了這個時候，他亟需更多的勝利。可現在他保持了如此高的水準，邁阿密賽會成為瑞士人前進的阻礙嗎？可誰能預測呢？

他的三大勁敵中有兩人已經退出，就剩下了納達爾。費納都處於復甦中，可到目前為止，費德勒都領先納達爾。他的世界排名已經回升到了第6位。

從印第安維爾斯到邁阿密，費德勒的神奇魔力經常會消失，不過今年或許會有所不同。

（Chen）