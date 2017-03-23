不是不能輸，而是必須贏！23日19：35國足將在長沙主場迎戰韓國隊，這場比賽是世預賽亞洲區12強賽的關鍵一役。里皮在22日的賽前新聞發佈會上，把這場比賽定位為必須拿下的比賽。

調門突然升高，國足已無後路可退。畢竟接下來客場迎戰伊朗隊的比賽，對手在尚未獲得理想排名的情況下，肯定會全力一拼。無論是對於里皮的聲名，還是國足的晉級之路而言，主場對韓國隊的比賽，國足拿下三分才是最好的結果。

里皮：

只要結果，必取三分

里皮說他不了解中國之隊為此役定調的「重壓之下無懼色」的主題，但他給自己和球隊定了不低的目標，那就是一定要贏。

從理論上來說，如果國足的目標是爭奪小組第三的排名，那麼這場與韓國隊的比賽即使打平，也依然有希望。但里皮說了這樣的話，似乎突然讓人們相信這是可能發生的事情。

「我們的工作成績是用結果來評論，所以我們只在意最後的結果。這場比賽我們必須拿下三分。所有的球員都了解這一點，相信所有的球員都會全力以赴。」里皮說。

他做好他的準備，但場上的結果需要球員們去獲得。因此，他能做的就是給球員們去灌輸那種能夠戰勝對手的信心。「我執教中國隊已經五個月，我告訴球員到了國家隊，他們需要放下壓力和恐懼，捍衛中國人的尊嚴，拼盡全部的身體力量和精神力量。只要他們發揮真實水平，在亞洲不比任何隊差。」

沒有能夠贏下卡達隊，里皮的球隊欠缺了一點運氣，而他希望在長沙能有好一點的運氣。有人問他是否知道長沙是國足「福地」的這種說法，他搖了搖頭：「對此我並不知曉，但希望明天長沙能夠證明給我看。」

施蒂利克：

中國隊贏球？不可能

在面對中國男足時，韓國隊有他們的優越感。最近10年，國足除了一場被反覆提起的3比0之外，再也沒有能夠拿得出手的戰績。

韓國隊主教練施蒂利克說：「中國隊想擊敗我們？希望不會發生這樣的事情，也應該不會發生這樣的事情。韓國隊目前排名小組第二，這證明了我們的實力。目前我們所要做的，就是守住這樣的排名，直接拿到一個晉級世界杯的名額。」

他還表示，雖然孫興慜不能夠踢這場比賽，但韓國隊對此已經有很成熟的預案，「希望明天離開球場的時候，沒有能夠出場比賽的孫興慜，臉上能夠掛著微笑。」

和中國隊相比，韓國隊備戰上有劣勢，他們的旅歐球員兩天前結束聯賽才陸續歸隊，全隊合練的時間相對較短。但韓國隊員對自己的能力有自信，張賢秀對於兩隊之間優劣的評價就毫不客氣，「韓國隊在技戰術方面和個人能力上還是要略高出一籌。」

沒有了孫興慜，韓國隊在攻擊線上很可能派出金信煜、黃喜燦，前者作為高中鋒有著極強的禁區殺傷力，而後者在左邊路就作為孫興慜的替身衝鋒陷陣。有韓國同行特意來詢問記者，對於這兩名球員的看法如何，足見得他們對於這兩人寄予厚望。

中超新政影響韓國球員狀態？

韓國隊的新聞官特意帶上了效力中超的兩名國腳張賢秀和洪正好出席新聞發佈會。韓國媒體也毫不客氣，直接質問兩人效力中超是否影響了他們的實力。畢竟之前，洪正好曾經在德甲踢球，到中超踢球確實是「自降身價」。

中超聯賽水平肯定不如歐洲聯賽，但張賢秀此前也只不過是在日本聯賽效力。最重要的是，中超最新頒布的限外令，看起來像是專門針對韓國防線下的一盤大棋。張賢秀目前在富力基本上沒有出場機會，而洪正好在蘇寧也只是受益於R馬受傷，才有機會踢上首發。

施蒂利克本人對這個限外令也是大搖其頭：「新規定賽季前才頒布，確實給韓國隊帶來了很不好的影響。如果這個時間更早一些，也許有點球員就可以選擇轉會，有別的選擇，但現在他們只能在替補席上等待機會。」

韓國最好的防守球員幾乎已經都在中超效力，施蒂利克沒有選擇金周榮、金亨鎰這些壓根踢不上比賽的球員，但他還需要去信任張賢秀和洪正好。他用的一個表述實際上非常嚴厲：「希望他們通過明天的比賽，來證明自己有能力作為國家隊的首發球員出場。」

中超限外新政影響最大的就是亞洲外援，而韓國後衛作為中超亞援的最大群體又首當其衝，所以說韓國國家隊因此沒有受到影響，肯定是不可能。但國足球員是否能夠利用這個優勢，力爭在他們的俱樂部隊友面前取得進球？這個答案需要到比賽中去尋找。

南方日報特派記者 朱小龍

發自長沙