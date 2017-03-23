頭獎連續2期空開之後，3月20日晚，第17031期體彩大樂透 頭獎迎來小井噴，當期全國中出一等獎5注，基本投注獎金786萬多元。上海金山彩民喜獲其中1注基本頭獎，中獎網點位於金山區漕涇中一路48號，體彩編號14035銷售點。

3月21日下午，中獎彩民張先生（化姓）隻身趕赴兌獎，他通過僅僅4元的投入擒下786萬元大獎，可謂攬獲重磅幸運。

張先生在兌獎處接受了筆者採訪，他表示自己接觸體育彩票僅僅三年左右時間，但也稱得上一枚「忠實粉」。他表示：「我買得很少，每期就是固定4元錢，此前最多也就是中出過10元的小獎，能中700多萬簡直是做夢都沒有想過。」

通過彩友群得知中獎 第一時間感覺很「蒙」

張先生年紀不大，為人也比較靦腆，他說自己的中獎故事沒有任何傳奇色彩，就是貴在一個堅持。回憶到中獎瞬間，張先生還是難掩興奮的表情，他說：「我們14035銷售點有一個彩友群，網點老闆會第一時間把當期各玩法的開獎號碼發在群里。所以，我在3月20日晚9點左右就已經知道自己買的號碼擊中了一等獎。」

張先生說自己那一瞬間腦子感覺很「蒙」，冷靜下來才慢慢覺得很興奮。對於獎金的使用，張先生說還沒有做好計劃，但一定會合理規劃和安排。

（新華網）