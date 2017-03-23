Jen Selter是一名健身愛好者，她擁有堪稱全世界最性感的美臀。她坦言，照片有些「炫耀」，但這隻是為了鼓勵全世界的鍛煉者，刻苦鍛煉必能練出和她一樣的完美身材。現在越來越多的女性走進健身房，她們不僅是為了健康的身體更多的是追求那性感的曲線，同樣現在男人的審美觀已經從臉蛋轉移到了身材，很多男人喜歡翹臀的女性，認為那才是真正的性感，這也是為什麼NBA里的球星女友身材都普遍養眼。