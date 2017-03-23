圖文-翹臀女王完美身材不輸卡戴珊 自拍北京新浪網 (2017-03-23 11:09)
Jen Selter是一名健身愛好者，她擁有堪稱全世界最性感的美臀。她坦言，照片有些「炫耀」，但這隻是為了鼓勵全世界的鍛煉者，刻苦鍛煉必能練出和她一樣的完美身材。現在越來越多的女性走進健身房，她們不僅是為了健康的身體更多的是追求那性感的曲線，同樣現在男人的審美觀已經從臉蛋轉移到了身材，很多男人喜歡翹臀的女性，認為那才是真正的性感，這也是為什麼NBA里的球星女友身材都普遍養眼。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Olympus LI-40B li-42b．OLYMPUS E-M1 40mm．Nikon S2800 數位相機．Rollei 數位相機．數位相機 xz1．olympus epl2．Olympus 反光板．數位 相機 公司貨．olympus ep2．olympus xz-1．olympus 相機 epl5．Olympus 相機包．olympus 60mm．Kitty 數位相機．數位相機 保護膜．SONY TX9 數位相機．canon 數位相機．tg3 olympus．Olympus 固定座．錄音筆 olympus．olympus ep2 相機．NIKON P600 數位相機．Flash 數位相機．olympus e2．olympus em10．SONY 數位相機包．canon 數位 相機．Olympus li-42b 900mAh．olympus 9-18mm．Olympus LC63A
- 【台北】慶泰大飯店《金滿廳中式料理》-精緻海鮮美饌四人套
- 【甜蜜約定2sweet-HC-2905】純金金飾雞年彌月手練-約重0.88
- 【時尚空間】完美比例銀邊造型領成套西裝 (S611F) 台灣製(
- MIU MIU 經典VITELLO LUX小牛皮蝴蝶結可折手提/斜背包(寶藍
- 【Ally】蘇西動物園幸福滿點藍純棉雙人兩用被
- 【Panasonic國際牌】三枚刃智慧型電鬍刀(ES-LT2A-S)
- 《Homelike》巧思辦公桌 亮白系列-黑色仿馬鞍皮120cm(附抽
- 【宜蘭聖彼得堡莊園】四人童話客房-仙杜瑞拉/白雪公主
- PORSCHE DESIGN 西蒙 單扣單把公事包-黑
- CITIZEN 個人風采時尚潮流個性腕錶-黑-FE1104-55E
陝媒:韓國無碾壓國足實力 中國球員水平已提升【北京新浪網】
人工智慧段子：機智的人類最後以扣電池勝出【北京新浪網】
加藤英樹：ZEN的后盤不是BUG 已推出個人PC版本【北京新浪網】
曝籃網今夏4年1億頂薪追鐵衛 書豪后場新搭檔?【北京新浪網】
94歲「功夫奶奶」登BBC:家傳武術 一練就是90年【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》