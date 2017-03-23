文章來源：中國智力運動網

由國家體育總局棋牌管理中心、中國國際象棋協會、龍崗區人民政府共同主辦，龍崗區文體旅遊局、深圳市鵬城國際象棋俱樂部有限公司共同承辦，深圳棋院協辦，深圳市文體旅遊局支持的2017年「讀特杯」深圳龍崗國際象棋大師賽的開幕晚宴暨啟動儀式於2017年3月22日18：30-21：00在深圳友和國際大酒店1樓宴會廳舉行。

本次開幕式圍繞「國象智慧，魅力龍崗」的主題，邀請了眾多領導嘉賓及代表，包括國家體育總局棋牌運動管理中心領導、深圳市文體旅遊局領導、龍崗區政府領導、參賽棋手及其助理、媒體人員、企業家代表和學生代表與其家長共計超過一百人。

本次開幕式包括開場舞蹈、龍崗特色舞蹈、太極等表演，期間龍崗區人民政府副區長尚博英女士致辭、國家體育總局棋牌運動管理中心國際象棋部主任、中國國際象棋協會秘書長田紅衛女士致辭、裁判員宣誓和棋手宣誓，領導嘉賓共同啟動賽事穿插其中，最後由棋手抽籤之後眾領導嘉賓合影留念，本次開幕式也隨著晚宴的結束一起結束。

本次大賽邀請到了目前國際象棋男子世界排名前20為的6位棋手參賽，其中有來自荷蘭的吉里，印度棋手哈利克里斯納，英國亞當斯，俄羅斯斯維德勒，加上兩位中國棋手丁立人和余泱漪，可謂是星光燦爛。平均等級分高達2754分，比賽級別高達了21級，是亞洲地區今年最高級別的國際象棋賽事，總獎金9萬美金，6位大師將在龍崗進行為期11天的對決，冠軍獎獲得2萬美金獎勵。賽事期間大師們還將與龍崗區的國際象棋愛好者進行互動，同事還將邀請知名企業家級知名人士進行聯誼賽，將整個賽事推向高潮。

近幾年深圳龍崗國際象棋發展迅猛，多次成功舉辦國內具有影響力的品牌賽事，為舉辦國際性高端賽事打下了堅實的基礎，在此基礎上我們終於迎來了2017年深圳龍崗國際象棋大師賽。這是繼2011年深圳舉辦國際象棋女子大獎賽之後又一個國際性高端賽事，也是目前得知的今年亞洲國際象棋賽事計劃當中級別最高的賽事，也是龍崗獲得「國際象棋之鄉」之後的首個國際性高端賽事，世界的目光將再一次聚焦深圳龍崗，此次賽事的舉辦將進一步提升龍崗國際象棋在世界的影響力，也為打造中國國際象棋中心奠定基礎。