西國腳示好巴薩：誰不想去巴薩這樣的豪門踢球?北京新浪網 (2017-03-23 11:13)
比托洛：誰不想去巴薩這樣的豪門踢球？
來自塞維利亞的邊鋒比托洛一直很受巴薩的關注，巴薩也一直將比托洛列為MSN的替補之一。近日在接受《馬卡報》採訪時，比托洛也對巴薩的示好做出了回應。
比托洛在採訪中說道：「誰不想去巴薩這樣的豪門球隊踢球呢？這聽上去非常不錯。他們總是會同很多名字產生聯繫，但是你不會知道接下來會發生些什麼。我對此很冷靜，因為我在塞維利亞待得非常舒服，隊員們對我都很好，我在這裏過得很開心。」
在洛佩特吉手下，比托洛也逐漸站住了位置，對此比托洛說道：「能夠繼續被主教練招至國家隊，我感到非常開心。這也意味著我在俱樂部的表現足夠出色，所以能夠得到國家隊主教練的青睞。」
當被問到有關博斯克和洛佩特吉的不同時，比托洛回答說：「我認為他們兩者之間沒有太大的不同，有些球員已經多次入選國家隊，而有些球員則是新教練招進來的，但是不管是誰，都想穿上國家隊的球衣。現在你會非常開心，因為每一個人都會有出場比賽的機會。」
（Marco）
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