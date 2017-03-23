名宿:瓜迪奧拉放棄哈特是昏招 替代者實在差太多北京新浪網 (2017-03-23 11:13)
在國家隊比賽日來臨之際，英格蘭名宿、傳奇門將大衛-希曼又談到了英格蘭國家隊的一號門將、被曼城拋棄遠走亞平寧的喬-哈特。在希曼看來，儘管瓜迪奧拉堅信自己的選擇更加正確，但事實上，不論布拉沃還是卡巴列羅，照哈特的水平還要差很遠。
「如今哈特沒有為曼城踢球，是一件很丟人的事情——不是哈特，而是曼城應該為此感到羞愧。我知道哈特是一位非常優秀的門將，所以放棄他在我看來可不是什麼明智的決定，哈特現在依舊在用表現證明自己的出色。」
「看看如今取代他的人吧，布拉沃和卡巴列羅，無論是誰，他們做得都沒有哈特這麼好，可以說他們離出色這個水準還差很遠。對我來說，這個問題必須要問問瓜迪奧拉，他為什麼做出了這樣的決定。當時他決定趕走哈特的時候我很震驚，相信這對曼城球迷們來說也是很大跌眼鏡的事情。」
希曼表示，他希望哈特能用優秀的表現帶領英格蘭國家隊順利進軍世界杯，這是他證明自己的最好方式。
「我很高興能看到，哈特在來到意甲之後還能有非常不錯的發揮，他對失誤和挫折的回應是非常有力的，這也是我對他一向抱有很高評價的原因。在他經歷過一些事情之後，他對不在曼城效力這件事的反應是非常成熟的，合適的。最關鍵的是，他還能在這種情況下保持自己的水準。無論如何，這件事中他都取得了勝利，雖然被外租，可他的水平沒有下降，回歸英格蘭之後，他展現出了足夠的水準。」
目前，哈特順利入選新一期國家隊，並在剛剛結束的英德大戰中首發上場。儘管在俱樂部不受瓜迪奧拉的青睞，但哈特還是英格蘭國家隊目前的第一正選。
（豆包）
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